"Над ним ржали": Уткин нашел странное объяснение геройской игре Акинфеева

Василий Уткин нашел объяснение великолепной игре Игоря Акинфеева в матче с испанцами. Телекомментатор считает, что вратарю российской сборной помогли злобные шутки, которые ранее допускали в его адрес как фанаты, так и футбольные специалисты.

Уткин не может припомнить случая, когда сборная СССР била послематчевые пенальти – а уж с командой России такого точно никогда не было. Но теперь, после игры с Испанией, Игорь Акинфеев стал героем эпоса, считает он.

"И вот Игорь выигрывает эту серию пенальти. Кто-то говорил, что если мяч долетает до ворот, то он должен долетать рваный и в крови – и Акинфеев и тогда его тоже ловил. Он сделал свое дело, а в серии пенальти стал героем эпоса", – сказал Уткин.

При этом телекомментатор отказался извиняться перед футболистами или фанатами за высказанные им ранее отрицательные оценки российской сборной. И напомнил, что над Акинфеевым все злобно насмехались по поводу "его псевдосухой серии в Лиге чемпионов".

"А вам не кажется, что одно неотделимо от другого? Вам не кажется, что, именно пройдя через это в частности, Акинфеев только и становится тем героем, которым мы сейчас восхищаемся? И мы восхищаемся им тем сильнее, чем больше над ним ржали", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Сборная России совершила то, что казалось невозможным, одолев в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 Испанию в серии пенальти. Чемпионов мира 2010 года россияне победили со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1.

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии, матч пройдет в Сочи 7 июля. А испанцы – а вместе с ними и многие болельщики - отправляются домой.