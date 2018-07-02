Праздновать нечего: Черчесов одернул радующихся победе сборной россиян

Шампанского в раздевалке российских футболистов после победы над испанцами не было. Праздновать пока нечего, уверен главный тренер команды. Станислав Черчесов подчеркнул, что в сборной Хорватии, с которой Россия встретится в четвертьфинале, много классных футболистов.

Футбольное чудо, как называют в СМИ победу российской сборной над командой Испании, сотворили все игроки, а не только главный тренер. Так прокомментировал итог матча 1/8 финала ЧМ-2018 Станислав Черчесов.

"Все комплименты надо отнести к команде, которая играет сердцем, которая выполняет нашу установку и доставляет народу радость. А все остальное – плод двухлетней работы, как тренерского штаба, так и российского футбольного союза, ну и, естественно, футболистов", – сказал главный тренер сборной.

Черчесов напомнил журналистам пословицу, которая есть в футбольной среде: "После игры – значит, перед игрой". И в раздевалке после игры с испанцами тренер сказал игрокам, что этот триумф – лишь миг, который надо быстро отпраздновать и готовиться к следующему матчу.

Главные действующие лица в серии послематчевых пенальти - вратари. Черчесов – сам бывший вратарь – признался, что был спокоен. Он ничем не мог помочь нашему голкиперу, но в то же время знал, что Гинтарас Стауче, тренер вратарей, хорошо подготовился к этому элементу игры. Они с Игорем Акинфеевым четко представляли, как действует каждый из соперников.

Публикация от Ника Вайпер (@nikaviper_life) 2 Июл 2018 в 4:24 PDT

Прогнозов на матч с Хорватией Черчесов делать не стал. "Мы знаем, что команда Хорватии имеет классных исполнителей. А конкретизировать пока ничего не будем, соперников надо не просто смотреть, надо изучать, чем мы эти дни и будем заниматься", – приводит слова главного тренера сборной "МК".

Черчесова спросили, привык ли он к общению с президентом России – Владимир Путин дважды звонил главному тренеру в день матча. Наставник сборной признался, что к этому привыкнуть невозможно – но он горд, что игра команды доставляет радость не только болельщикам, но и руководству страны.