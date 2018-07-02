России предрекли победу в четвертьфинале ЧМ-2018

Футбольные эксперты считают, что сборная России выйдет в полуфинал мундиаля. Главное, по их словам – верить в себя.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев дал свой прогноз на предстоящий матч россиян против команды Хорватии. Он полагает, что хорваты нашим футболистам по зубам.

По словам Пономарева, команда играет так, как позволяет соперник. Он считает, что россиянам важно навязать свои правила противникам. "Не позволили испанцам разбегаться по полю, плотно держали и получили результат. Поэтому с хорватами, если смогут навязать свою игру, смогут победить", – приводит слова эксперта НСН.

Ветеран ЦСКА верит, что наши футболисты выйдут в полуфинал. "Еще есть пять дней, ребята отдохнут, восстановятся. Все будет хорошо", – заверил Пономарев.

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал, насколько далеко может пройти сборная России в плей-офф ЧМ-2018. "Мы видим мотивацию, мы видим амбиции, командный дух… Народ теперь на стороне футболистов… В следующем матче все возможно. Если футболисты сборной России будут уверенными, будут осознавать, что легко ничего не достанется, и не утратят веру в себя, то можно зайти очень-очень далеко", – цитирует Веркаутерена RT.

Публикация от Сборная России (@championat.ru) 2 Июл 2018 в 2:51 PDT

В свою очередь тренер хорватов Златко Далич уверен, что мачт между сборными наших стран станет "потрясающим зрелищем для всего мира". Он, как и наставник наших футболистов Станислав Черчесов, с волнением ждет поединка.

Стало известно, что успешное выступление отечественной сборной принесет прибыль Российскому футбольному союзу. Организация получит от FIFA порядка 16 миллионов долларов, передает Life.ru. Победитель мундиаля получит 38 миллионов долларов, финалист – 28 миллионов.

Публикация от Людмила (@ludmulaklimchuk) 2 Июл 2018 в 3:52 PDT

Напомним, Россия в 1/8 финала обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Игра Россия – Хорватия пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало в 21:00 по мск.