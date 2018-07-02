России предрекли победу в четвертьфинале ЧМ-2018

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
партнеры
Понедельник 2 июля
Лента новостей
16:02
Новый Крылатский мост улучшит дорожную ситуацию на северо-западе Москвы
15:46
Заслуженная артистка России умерла от тяжелой болезни в 46 лет
15:41
Простые упражнения для упругого тела
14:57
На Украине разбили памятник Пушкину
14:54
Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве
14:51
Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал
14:48
На улицы Москвы вышел агитационный Джигурда-мобиль
14:46
Страдающая Елизавета II отказалась от операции
14:42
На родителей крупного бизнесмена напали под Ростовом
14:37
Ведущий Соловьев довел украинцев до исступления одной фразой
14:32
"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке
14:17
Град убил пенсионера во время семейного праздника
14:07
"Он чокнулся": Тарасов изуродовал лицо из-за события века
14:07
Собянин дал старт движению по новому Крылатскому мосту
14:07
Напуганная врачами Татьяна Устинова похудела до неузнаваемости
14:05
Сменившая пол певица шокировала поклонников глубоким декольте
14:00
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
13:50
Рудковская откровенно о кровавом месиве в семье Кержакова
13:49
В Башкирии погиб упавший с девятого этажа ребенок
13:40
Невеста Козловского снялась голой
13:36
Найден простой способ мгновенно увеличить грудь
13:35
В Удмуртии ребенок утонул в пруду на глазах у друзей
13:28
"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
13:24
Из окна своей квартиры выпала бывшая сотрудница прокуратуры
13:15
В РАМТе начались "Летние балетные сезоны"
13:13
Звезда популярного сериала вышла замуж
13:09
Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой (видео)
12:59
Главу наркоклиники обвинили в похищении людей
12:55
В Москве грабители расстреляли жертву
12:49
В Лондоне умерла создательница мюзикла "Кошки"
12:47
Известная ведущая разбилась в ДТП
12:42
Ворвавшийся на свадьбу Трамп поцеловал чужую невесту (видео)
12:36
Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом
12:33
В Ростове машина провалилась в огромную яму на дороге (фото)
12:20
Под Москвой погиб мотоциклист
12:13
Странная родинка оказалась симптомом смертельной болезни
12:02
В Поморье ребенок утонул во дворе своего дома
11:45
"Сердце кровью обливается": Фриске о брошенной крохе после отъезда Шепелева
11:44
На Украине убили цыганку
11:41
Тото Кутуньо экстренно доставили в больницу
11:25
Четырехлетняя девочка погибла при взрыве батута
11:13
"Заткнись, проститутка!": Кравец избили до полусмерти на съемках ток-шоу (видео)
11:09
Крымский мост спровоцировал вспышку жуткой инфекции
11:06
Из машины на ходу выпал трехлетний ребенок (видео)
10:52
Необычная дочь выглядит старше Алсу
10:46
Семья из 11 человек загадочно погибла в собственном доме
10:39
Обколотых наркотой сыновей главы государства нашли без чувств в стрип-клубе
10:27
Компьютеры по всему миру атаковал опасный вирус
10:17
Жертвой ДТП в Татарстане стал младенец
10:14
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
09:57
Поезд насмерть сбил школьника в Нижнем Тагиле
09:57
"У меня глаза чуть не выпали": Штурм о гниющем Осине
09:54
В армии России обнаружили серьезную уязвимость
09:45
Врачи вытащили из лица россиянки десятисантиметрового червя
09:24
У певицы МакSим обнаружили проблемы с мозгом
09:13
Молодой пловец попал в ловушку на реке и утонул
09:02
В жуткой аварии под Липецком погибли пять человек
08:57
Император Японии пожаловался на проблемы с головой
08:46
Свидетели устроили вечеринку после смерти подростка в воде
08:41
Жену Казаченко шантажируют непристойными фото
08:32
Крымский мост подарили Украине
08:23
Горящий храм в Кемерово сняли на видео
08:18
В России на борту Boeing с пассажирами случилось ЧП
07:59
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года
23:45
Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала
23:08
Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия
21:26
Сборная России ликует в раздевалке после победы (видео)
21:18
Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира
20:53
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
20:52
Спасший сборную Акинфеев сделал признание
20:19
Черышев разрыдался после фантастической победы России
19:42
Чудо в "Лужниках": Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал
17:48
Дзюба сравнял счет в матче против Испании
17:22
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
17:20
Испания вырвалась вперед в матче против России
16:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
16:24
Назван состав сборной России на матч с Испанией
16:12
Известного рэпера застрелили в Канаде
16:00
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
15:29
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"
15:05
Какие звезды признавались в любви к России
14:35
После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой (видео)
14:03
Малахов отказался работать с Галкиным
13:44
Политический хаос грозит Тунису катастрофой
13:35
В Грузии разбился автобус с российскими туристами
13:22
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
12:56
Исхудавший Якубович перестал жить с женой
12:31
Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос"
12:00
Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
11:39
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
10:56
Посягнувшего на деньги любовницы Джигурду жестко осадили
10:30
"Ночные волки" погорели на ограблении завода
10:19
Сын прилюдно унизил Таисию Повалий
09:58
Любовный гороскоп на июль 2018 года
09:30
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
19:10
Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
18:33
"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
17:51
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
17:32
Пышнотелая красотка показала все
17:12
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
Черышев разрыдался после фантастической победы России
"Да просто повезло": известный футболист осудил Черчесова за игру с Испанией
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
Спорт

России предрекли победу в четвертьфинале ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Rodolfo Buhrer
Футбольные эксперты считают, что сборная России выйдет в полуфинал мундиаля. Главное, по их словам – верить в себя.
прочитано 2471 раз

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев дал свой прогноз на предстоящий матч россиян против команды Хорватии. Он полагает, что хорваты нашим футболистам по зубам.

ПО ТЕМЕ

"Новый герой России": тайны личной жизни Игоря Акинфеева

Боярский онемел после выигрыша России на ЧМ-2018

Любимчик Абрамовича брызнул ядом в российских футболистов

 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

По словам Пономарева, команда играет так, как позволяет соперник. Он считает, что россиянам важно навязать свои правила противникам. "Не позволили испанцам разбегаться по полю, плотно держали и получили результат. Поэтому с хорватами, если смогут навязать свою игру, смогут победить", – приводит слова эксперта НСН.

Ветеран ЦСКА верит, что наши футболисты выйдут в полуфинал. "Еще есть пять дней, ребята отдохнут, восстановятся. Все будет хорошо", – заверил Пономарев.

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал, насколько далеко может пройти сборная России в плей-офф ЧМ-2018. "Мы видим мотивацию, мы видим амбиции, командный дух… Народ теперь на стороне футболистов… В следующем матче все возможно. Если футболисты сборной России будут уверенными, будут осознавать, что легко ничего не достанется, и не утратят веру в себя, то можно зайти очень-очень далеко", – цитирует Веркаутерена RT.

Публикация от Сборная России (@championat.ru)

В свою очередь тренер хорватов Златко Далич уверен, что мачт между сборными наших стран станет "потрясающим зрелищем для всего мира". Он, как и наставник наших футболистов Станислав Черчесов, с волнением ждет поединка.

Стало известно, что успешное выступление отечественной сборной принесет прибыль Российскому футбольному союзу. Организация получит от FIFA порядка 16 миллионов долларов, передает Life.ru. Победитель мундиаля получит 38 миллионов долларов, финалист – 28 миллионов.

Напомним, Россия в 1/8 финала обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Игра Россия – Хорватия пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало в 21:00 по мск.

Автор: Людмила Фоканова2 июля 2018, 14:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лев Троцкий
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева билась в припадке на глазах у сотен людей
Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал
Страдающая Елизавета II отказалась от операции
"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке

Проишествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае

Lifestyle

Обколотых наркотой сыновей главы государства нашли без чувств в стрип-клубе
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Шоу-бизнес

Необычная дочь выглядит старше Алсу

Певица вернулась в столицу
Шоу-бизнес

"Сердце кровью обливается": Фриске о брошенной крохе после отъезда Шепелева

Женщина опубликовала трогательное фото
Спорт

"Новый герой России": тайны личной жизни Игоря Акинфеева

Капитан сборной по футболу честно рассказал о сокровенном
Шоу-бизнес

Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

Артистка обнародовала свежую фотографию

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года
Любовный гороскоп на июль 2018 года
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост

Фоторепортажи

"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все

Спорт

России предрекли победу в четвертьфинале ЧМ-2018
"Новый герой России": тайны личной жизни Игоря Акинфеева
"Играйте так, как мы за вас жрем": самые колоритные фанаты побили Акинфеева
Боярский онемел после выигрыша России на ЧМ-2018

Регионы

Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru