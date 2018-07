Выступавший в России хоккеист трагически погиб в 35 лет

Происшествие случилось неподалеку от города Гамильтон. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.

Правоохранители вытащили тело спортсмена из воды утром 15 июля. Его обнаружили рядом с тем местом, где Эмери в последний раз видели живым, пишет сайт "Комсомольская правда".

Хоккеист пришел к озеру, чтобы поплавать с друзьями, но через некоторое время пропал из виду. Спасатели искали мужчину несколько часов.

Поднятое со дна тело хоккеиста опознали товарищи. Стражи порядка оповестили о трагедии семью Рэя, сообщает EG.ru.

We are saddened by the news of Ray Emery's passing. Our condolences go out to Ray’s family and friends. https://t.co/nMNCdJQSyY pic.twitter.com/Pjy2QwcuB8