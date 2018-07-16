Выступавший в России хоккеист трагически погиб в 35 лет
Происшествие случилось неподалеку от города Гамильтон. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.
Правоохранители вытащили тело спортсмена из воды утром 15 июля. Его обнаружили рядом с тем местом, где Эмери в последний раз видели живым, пишет сайт "Комсомольская правда".
Хоккеист пришел к озеру, чтобы поплавать с друзьями, но через некоторое время пропал из виду. Спасатели искали мужчину несколько часов.
Поднятое со дна тело хоккеиста опознали товарищи. Стражи порядка оповестили о трагедии семью Рэя, сообщает EG.ru.
We are saddened by the news of Ray Emery's passing. Our condolences go out to Ray’s family and friends. https://t.co/nMNCdJQSyY pic.twitter.com/Pjy2QwcuB8— NHL (@NHL) 15 июля 2018 г.
Эмери десять лет назад играл за российскую команду. За время его пребывания в "Атланте" 28 из 43 матчей закончились их победой. Канадец являлся обладателем Кубка Стэнли. Играл в "Чикаго", "Оттаве", "Филадельфии" и "Анахайме".
Напомним, что в конце июня скончался футболист, бывший защитник английского "Тоттенхэма", а также сборных Югославии, Сербии и Черногории Горан Буневчевич. Ему было 45 лет. Спортсмен находился в тяжелом состоянии после аневризмы. Смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг.
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