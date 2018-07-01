Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия

Кажется, чудеса случаются. В нашу сборную мало кто верил, называли ее самой слабой за всю историю. Но в итоге подопечные Станислава Черчесова не только вышли из группы, но и оказались в четвертьфинале. В драматической, тяжелой борьбе она выгрызли победу у испанцев. Звезды эстрады и кино болели за российскую команду вместе со всей страной.

Алла Пугачева с семьей, судя по последним публикация, отдыхает на море. Но, разумеется, главная семья страны бросила водные и солнечные процедуры, чтобы болеть за матч, который войдет в историю футбола. Когда стало ясно, что Россия победила, радости примадонны и ее мужа не было предела. 69-летняя певица скакала на одной ножке, а Галкин прыгал до потолка. "Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед!", – написал юморист на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Июл 2018 в 10:58 PDT

Предыдущий муж Пугачевой Филипп Киркоров с семьей отдыхает в Лос-Анджелесе. Но и там поп-король бросил все дела, чтобы болеть за Россию. "Эмоции зашкаливают на все 100 процентов! HERO!!!!! Поздравляю НАШУ СБОРНУЮ!!!!!! Горжусь быть русским, особенно сейчас вдали от России!!ВПЕРВЫЕ РОССИЯ В 1/4 финала ЧМ ПО ФУТБОЛУ!!!!", – написал главный болгарин российской эстрады.

Вечный соперник Киркова Николай Басков следил за игрой на итальянском Капри. "Это просто очешуенно!!! Россия – только вперед! У меня просто нет слов! Меня перепеполняют эмоции от того, что Россия вышла в одну четвертую финала. Пора отращивать усы, и глядишь – наши выиграют", – говорит Коля. На радостях он отправился на шопинг. Кстати, напомним, что в случае победы российской сборной на этом чемпионате, Басков обещал жениться на Виктории Лопыревой.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 1 Июл 2018 в 9:49 PDT

Данила Козловский после финального свистка заявил: "Я верил, чувствовал и знал. Знал, что эти ребята способны удивить самих себя и страну, – это они и сделали. То, как они играли, боролись и что нам подарили, – это просто слезы. Со мной рядом сидели люди, и мы все плакали, потому что это великое счастье. Убежден, что это не случайно. Это огромная работа, вера в себя, свой талант, свою страну. Они потом вышли в центр поля и показали – мы играем для вас". "Когда я это увидел, сразу потекли слезы, потому что они действительно играют за нас. Немного успокоился, когда забил Дзюба, но дальше начался корвалол. Но я чувствовал, что если дойдем до серии пенальти, то у нас есть капитан — Игорь Акинфеев. Игорь, спасибо тебе. Это просто герой, какой-то космонавт. Спасибо ему", – сказал актер в эфире телеканала "Россия-1".

"Ура, мы выиграли!" – ликует певец Александр Малинин. Он – болельщик с многолетним стажем, но такого подвига от родной сборной не ожидал.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) 1 Июл 2018 в 9:49 PDT

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова решила присоединиться к празднику болельщиков в центре столицы. "Такой день, а флага дома нет. Хоть майку нашла правильную. Еду отмечать! Увидимся в Москве", – сообщила Захарова.