Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме

Российский спортивный журналист и ведущий Василий Уткин объявил, что будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. Гонорар за эту работу он планирует направить в Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России.

Уткин рассказал, что решился на такой шаг ради возможности заниматься любимым делом "в такой дорогой сердцу момент". "Это мечта, исправление моей личной Вселенной", — написал журналист в Facebook.

Профессиональный комментатор намерен совместить приятное с полезным. По этой причине все заработанные на Первом канале деньги он направит в фонд "Выход", который занимается решением проблем аутизма.

"Аутисты такие же люди, как мы. Просто им немного труднее жить. Даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью", – отметил Уткин.

По признанию телеведущего, он решил участвовать в масштабном проекте еще и потому, что упустил подобную возможность во время Олимпиады-2014. Уткин отметил, что тогда у него были проблемы с голосовыми связками.





"Если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверное, это был бы повод задуматься о карме", – сообщил ведущий. Он добавил, что верит в работу, любит футбол и очень рад, что страна услышит его голос в эфире в ближайшие дни.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.