Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме
Уткин рассказал, что решился на такой шаг ради возможности заниматься любимым делом "в такой дорогой сердцу момент". "Это мечта, исправление моей личной Вселенной", — написал журналист в Facebook.
Профессиональный комментатор намерен совместить приятное с полезным. По этой причине все заработанные на Первом канале деньги он направит в фонд "Выход", который занимается решением проблем аутизма.
"Аутисты такие же люди, как мы. Просто им немного труднее жить. Даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное – посильной помощью", – отметил Уткин.
По признанию телеведущего, он решил участвовать в масштабном проекте еще и потому, что упустил подобную возможность во время Олимпиады-2014. Уткин отметил, что тогда у него были проблемы с голосовыми связками.
"Если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверное, это был бы повод задуматься о карме", – сообщил ведущий. Он добавил, что верит в работу, любит футбол и очень рад, что страна услышит его голос в эфире в ближайшие дни.
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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