"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение

Александра Малинина и его дочь высмеяли из-за клипа на песню, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу. Социальные сети наполнились негативными отзывами и неудачными кадрами из видео.

Видимо, Малинин решил поддержать отечественных футболистов, написав тематическую песню. Певец переосмыслил хит 70-х Moskau, который исполняла группа Dschinghis Khan. В съемках клипа приняла участие дочь артиста Устинья.

Пользователи Сети, мягко говоря, не оценили старания звездной семьи и раскритиковали как песню, так и ее визуализацию. Некоторые комментаторы даже пожаловались на глазную боль и дискомфорт в ушах после просмотра ролика.

"Я от него вообще в анабиоз впал. Очень долго пытался понять, что это и зачем", – пожаловался один из обитателей Facebook. "Это ужас за гранью! Это позор!" – поддержал его другой пользователь социальной сети.