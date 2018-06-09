"Позор для страны": нелепый клип Малинина к ЧМ-2018 вызвал отвращение
Видимо, Малинин решил поддержать отечественных футболистов, написав тематическую песню. Певец переосмыслил хит 70-х Moskau, который исполняла группа Dschinghis Khan. В съемках клипа приняла участие дочь артиста Устинья.
Пользователи Сети, мягко говоря, не оценили старания звездной семьи и раскритиковали как песню, так и ее визуализацию. Некоторые комментаторы даже пожаловались на глазную боль и дискомфорт в ушах после просмотра ролика.
"Я от него вообще в анабиоз впал. Очень долго пытался понять, что это и зачем", – пожаловался один из обитателей Facebook. "Это ужас за гранью! Это позор!" – поддержал его другой пользователь социальной сети.
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