Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ
Мексиканские спортсмены решили снять напряжение перед чемпионатом мира по футболу, который 14 июня стартует в России. По предварительным данным, они воспользовались для этой цели услугами "элитных VIP-эскортниц".
После товарищеского матча с Шотландией восемь игроков национальной сборной арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку. Веселье длилось в течение суток, сообщает журнал TVNotas.
Примечательно, что к футболистам не применили никаких санкций за столь распутное поведение. "Выходной есть выходной. Всегда есть риски, связанные со свободой в это время", – сказал генеральный секретарь Мексиканской федерации футбола Гильермо Канту.
La información gráfica de @TVNotasmx pic.twitter.com/pSxdDCeIab— Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) 5 июня 2018 г.
А вот некоторые пользователи Сети осудили действия спортсменов. Они напомнили, что большинство из этих мексиканцев женаты, но это не помешало спортсменам пригласить секс-работниц и "немного пошалить".
Аналогичный случай произошел в 2011 году, когда восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за такой же поступок. Они лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки и были оштрафованы.
Напомним, 9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане.
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