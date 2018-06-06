Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ

Футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией они сняли дом, куда приехали с девушками.



Мексиканские спортсмены решили снять напряжение перед чемпионатом мира по футболу, который 14 июня стартует в России. По предварительным данным, они воспользовались для этой цели услугами "элитных VIP-эскортниц".

После товарищеского матча с Шотландией восемь игроков национальной сборной арендовали дом около Мехико, заказали проституток и устроили вечеринку. Веселье длилось в течение суток, сообщает журнал TVNotas.

Примечательно, что к футболистам не применили никаких санкций за столь распутное поведение. "Выходной есть выходной. Всегда есть риски, связанные со свободой в это время", – сказал генеральный секретарь Мексиканской федерации футбола Гильермо Канту.

А вот некоторые пользователи Сети осудили действия спортсменов. Они напомнили, что большинство из этих мексиканцев женаты, но это не помешало спортсменам пригласить секс-работниц и "немного пошалить".

Аналогичный случай произошел в 2011 году, когда восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за такой же поступок. Они лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки и были оштрафованы.

Напомним, 9 июня сборная Мексики проведет последний товарищеский матч перед чемпионатом мира. Соперниками команды станут датчане.

