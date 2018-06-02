"Давно знали": Роналду предупредил игроков "Реала" о своем уходе

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил не скрывать от одноклубников свои планы. Еще до финала Лиги чемпионов он сообщил партнерам по команде о намерении уйти. "Они давно все знали", – утверждает издание Marca.

По словам партнеров Роналду по "Реалу", футболист уже провел свой последний матч за "Галактикос". Это была финальная игра Лиги Чемпионов, в которой "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.