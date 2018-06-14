Дождались! – Путин объявил об открытии чемпионата мира в России

Президент России Владимир Путин произнес приветственную речь перед началом матча открытия ЧМ-2018. С этого момента долгожданный турнир объявляется открытым.



"Приветствую всех гостей легендарного стадиона "Лужники", всех, кто собрался в фан-зонах, кто видит нас на телеэкранах или в интернете!" – начал свою речь президент. Глава государства поздравил всю большую, дружную футбольную семью с началом главного турнира планеты.

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Путин отметил, что подобное грандиозное спортивное событие впервые проходит в стране и россияне этому искренне рады. "Футбол у нас по-настоящему любят, и эта любовь, что называется, с первого взгляда, с первого официального матча!" – добавил президент.

Он напомнил, что Россия ответственно готовилась провести у себя это мероприятие и сделала все для того, чтобы болельщики, спортсмены и специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу праздника, а также получили удовольствие от пребывания в стране. "Желаю всем командам успеха, а болельщикам – незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!" – резюмировал российский лидер.

Сразу после Владимира Путина с речью выступил президент FIFA Джанни Инфантино. "Дорогие друзья, добро пожаловать на чемпионат мира в Россию!" – начал по-русски Инфантино. Он заявил, что в течение ближайшего месяца футбол завоюет Россию и весь мир. "Наслаждайтесь самым большим праздником на свете!" – завершил свою речь спортивный функционер.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии.





