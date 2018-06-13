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Робби Уильямс дал необычный совет российским болельщикам

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Британский певец Робби Уильямс предложил российским болельщикам молиться, чтобы увеличить шансы на победу в ЧМ-2018 отечественной сборной, сообщает EG.ru. По словам артиста, английские фанаты тоже будут просить высшие силы послать победу их команде.

"Молитесь о чуде, молитесь о чуде, как это делают английские болельщики. Именно этим буду заниматься и я, когда вернусь домой из России. После матча-открытия я поеду домой и займу самое лучшее, самое удобное место – на своем диване", – сказал певец. Он уверен, что это самый действенный способ.

13 июня 2018, 17:55

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