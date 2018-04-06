Месть за униженного русского: Макгрегор устроил шоковую терапию Нурмагомедову

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор устроил беспорядки в Нью-Йорке, атаковав автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор разбил лобовое стекло железным стулом, в результате чего пострадали несколько участников предстоящего вечера боев.



Грядущее мероприятие под эгидой самой известной и престижной организации ММА UFC 223 в Нью-Йорке еще до начала поединков успело стать самым скандальным в истории всего вида спорта. За пару дней до боя с Максом Холлоуэем Хабиб Нурмагомедов устроил конфликт в коридоре гостиницы, где проживают спортсмены, с другим отечеcтвенным бойцом ММА Артемом Лобовым, пишет "Газета.ru". Последний, являясь известным в качестве друга и спарринг-партнера Конора Макгрегора, восемь месяцев назад в социальной сети раскритиковал Нурмагомедова за его нападки на ирландца. "Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас "чикен"? Кто боится, кто ссыкун? Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?" – заявил тогда спортсмен.

Позже команда Нурмагомедова во главе с самим бойцом застала Лобова в момент, когда из его окружения вместе с ним находился только один человек. Прижав Лобова к стене, Хабиб схватил его за шею и спросил: "Ты говорил, что я ссыкун?", на что получил ответ: "Я не говорил такого". "Как не говорил? Больше не говори такие вещи!" – порекомендовал Нурмагомедов и шлепнул Лобова по затылку.

Публикация от Wrestling | ММА | UFC (@russia_wrestling_team) 3 Апр 2018 в 6:12 PDT

Лобов уже заявил о готовности повторно встретиться с Нурмагомедовым один на один за пределами ринга. Ситуация, очевидно, вывела из себя Макгрегора, который воспринял такую "воспитательную работу" над другом как личное оскорбление. Даже если учесть, что конфликт был раскручен искусственно для подогревания интереса к предстоящему бою, ситуация явно вышла из-под контроля. Макгрегор прилетел в Нью-Йорк и вместе со своей командой атаковал отъезжавший из "Барклайз Центра" автобус с бойцами "красного угла" грядущей встречи, желая разобраться с Нурмагомедовым.

Макгрегор вел себя крайне агрессивно и разбил лобовое стекло автобуса, бросив в него железный стул. В результате действий Ноториуса – компаньона ирландца – пострадали два участника поединков, причем последний в итоге не был допущен до боя из-за повреждения глаза. Также появилась информация, что осколки задели еще и американку, которая также участвует в предстоящем вечере.

Нурмагомедов, находившийся в тот момент в автобусе, не вышел к ирландцу, однако позже адресовал оппоненту следующее заявление: "Я хохотал внутри. Ты разбил окно? Зачем? Залезай внутрь. Если ты настоящий бандит, почему ты не забрался внутрь? Нью-Йорк – место с богатой бандитской историей. Хочешь пообщаться? Скажи, где ты. Я приду, без проблем".

После дебоша у автобуса Макгрегор скрылся, однако позже сдался правоохранителям Нью-Йорка. По информации TMZ, ирландец обвиняется в уголовном преступлении за ущерб, нанесенный автобусу, в размере восьми тысяч долларов. Ему предъявлены обвинения за порезы, которые получил другой боец из-за разбитого стекла автобуса, а также за то, что ирландец несколько раз ударил по лицу кого-то из присутствовавших. Президент UFC Дэйн Уайт назвал выходку спортсмена худшим, что случилось с UFC за все время его существования.

На инцидент отреагировал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он заявил, что не стоит делать эпопею из сложившейся ситуации, так как "в мире мужчин такое случается".

Профессиональный тренер смешанных единоборств Тарас Кияшко посчитал, что поступок Макгрегора – это просто элемент шоу. "Думаю, он немного лишка дал из-за того, что стал бросать в окно автобуса что-то... Он перегнул палку. Но он заступился за Лобова. Он молодец. Но он разбил окно и травмировал одного из бойцов. Это можно назвать скандалом. Посмотрим, чем все закончится. Но это шоу", — отметил Кияшко.

Не остался в стороне и отец Хабиба Нурмагомедова. По его словам, возникновение подобных ситуаций нежелательно – инцидент мог сказаться на бое его сына за чемпионский пояс. "Такие ситуации нежелательны. В случае нарушения закона это могло сказаться на участии Хабиба в бое за пояс, Макгрегор мог не лишиться пояса. Так что все это нежелательно, все что угодно могут провоцировать", – резюмировал мужчина.

Напомним, Артем Лобов помогает готовиться к боям Конору Макгрегору – одному из самых принципиальных соперников Хабиба Нурмагомедова. В 2015 году, уже будучи спарринг-партнером ирландца, Артем попал в его команду на реалити-шоу, благодаря чему подписал контракт с UFC. Лобов проиграл большинство последних боев в организации. Есть мнение, что его не увольняют только из-за авторитета Макгрегора.