Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"
Судя по всему, скандал с возможным уходом Медведевой от Тутберидзе, который раздули СМИ, никак не повлиял на отношение тренера к ее подопечной. Наставница заявила, что относится к молодой спортсменке как к дочери.
"Она со мной сколько часов, сколько лет, сколько времени провела. Наверное, я ее даже где-то больше воспитывала", – отметила тренер в беседе с корреспондентом Первого канала.
Высказалась об отношениях с наставником и сама Медведева. Она снова опровергла все слухи о возможном уходе. "Это тот человек, который меня вырастил. Без нее не было бы сейчас вот этого вот всего", – сказала спортсменка. Фигуристка заявила, что не сомневается в продолжении сотрудничества с Тутберидзе.
Напомним, что в начале марта в Сети начали распространяться слухи об уходе Медведевой от своего тренера. Неназванный источник сообщил, что спортсменка даже подумывает о выступлении за другую страну после того, как уступила золото на Олимпиаде юной Алине Загитовой.
Позже и Тутберидзе, и Медведева заявили, что все это – выдумка. Тем не менее, пользователи не перестают говорить о возможном разрыве отношений между фигуристкой и ее наставницей.
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