Тутберидзе после скандала с Медведевой: "Она мне как дочь"

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с серебряной призеркой Олимпиады в Корее Евгенией Медведевой. Похоже, их ждет долга плодотворная работа вместе.

Судя по всему, скандал с возможным уходом Медведевой от Тутберидзе, который раздули СМИ, никак не повлиял на отношение тренера к ее подопечной. Наставница заявила, что относится к молодой спортсменке как к дочери.

"Она со мной сколько часов, сколько лет, сколько времени провела. Наверное, я ее даже где-то больше воспитывала", – отметила тренер в беседе с корреспондентом Первого канала.

Высказалась об отношениях с наставником и сама Медведева. Она снова опровергла все слухи о возможном уходе. "Это тот человек, который меня вырастил. Без нее не было бы сейчас вот этого вот всего", – сказала спортсменка. Фигуристка заявила, что не сомневается в продолжении сотрудничества с Тутберидзе.

Напомним, что в начале марта в Сети начали распространяться слухи об уходе Медведевой от своего тренера. Неназванный источник сообщил, что спортсменка даже подумывает о выступлении за другую страну после того, как уступила золото на Олимпиаде юной Алине Загитовой.

Позже и Тутберидзе, и Медведева заявили, что все это – выдумка. Тем не менее, пользователи не перестают говорить о возможном разрыве отношений между фигуристкой и ее наставницей.