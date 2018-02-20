Крушельницкий сделал заявление после допинг-скандала
Обращение Крушельницкого было опубликовано на официальном сайте Федерации керлинга России. "Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись", – заявил он.
Спортсмен выразил сожаление в связи с тем, что его достижения на Олимпиаде были поставлены под сомнение из-за допинг-скандала. Атлет уверен: это разбирательство нанесет вред мировому спорту. "Вместе с тем готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы", – отверг все обвинения керлингист.
Крушельницкий добавил, что категорически против допинга в любом виде спорта. Для него и его жены Анастасии новость об обнаружении мельдония стала настоящим шоком.
"Это огромный удар и по репутации, и по карьере", – заявил спортсмен.
Чемпион считает, что только сумасшедший стал бы употреблять допинг во время Олимпиады. "Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося", – заключил атлет.
К расследованию инцидента подключились все спортивные структуры. О скандале высказался представитель Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. "Мы знаем, что ведется расследование. Конечно, разочаровывает, когда такое происходит. Тестирование перед Играми было самым масштабным, и главным объектом были российские спортсмены", – заявил он.
В Федерации керлинга России предположили, что Крушельницкому допинг подсыпали. Спортивные чиновники попросили предоставить записи камер видеонаблюдения из олимпийской деревни и отеля, где проживают атлеты.
Напомним, в рамках расследования была вскрыта вторая допинг-проба Крушельницкого. Специалисты обнаружили там следы мельдония, передает НСН.
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