За кого болеть на Олимпиаде 20 февраля

На Играх-2018 в 11-й день будет разыграно пять комплектов наград. Пхенчхан подготовил российским спортсменам новые вызовы.

20 февраля сборная России по биатлону получит последний шанс показать себя достойно в Пхенхане. В составе команды наших соотечественников после всех недопусков осталось двое мужчин и две женщины: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Тренер сборной Рикко Гросс заявил, что успехом для сборной будет место в топ-6. На это и будем надеяться.

Рано утром состоятся соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду разыграют один комплект наград. Российским фигуристам Екатерине Бобровой и ее партнеру на льду Дмитрию Соловьеву явно занизили оценки в короткой программе. Наши спортсмены заняли шестое место. Побороться за медаль будет трудно, несмотря на то, что пару отделяет от тройки лидеров всего несколько очков.

Во фристайле в ски-хафпайпе надежды российских болельщиков будут связаны с Валерией Демидовой. Россиянка сумела попасть в основной раунд, состоящий из трех финалов. В первом надо пробиться в топ-9, во втором – в топ-6. И уже в третьем финале лучшие спортсменок разыграют награды Олимпиады.

В финале А эстафеты на 3000 метров по конькобежному спорту сборная России не будет представлена. В предварительном забеге наши девушки заняли последнее место и выступят в финале В. В лыжном двоеборье за Россию будет прыгать с трамплина, а потом бежать на лыжах Эрнест Яхин. Однако, как отмечают эксперты, реальных шансов побороться за медаль Игр-2018 у него нет.

В хоккее состоятся четыре матча 1/8 финала. Финляндия сыграет с Южной Кореей, США со Словакией, Словения с Норвегией и Швейцария с Германией. Сборная России заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в четвертьфинал. Нашим соперником будет победитель пары Словения – Норвегия.