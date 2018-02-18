За кого болеть на Олимпиаде 19 февраля
Российские хоккеистки сойдутся со своими канадскими коллегами в жаркой битве на льду в 1/2 финала. Встреча со швейцарками закончилась в пользу россиянок со счетом 6:2. Эксперты пока осторожны в своих прогнозах, но уверены, что команда атлетов из России сможет показать игру на высоком уровне.
Увидеть российских спортсменов на коньках 19 февраля можно будет и в фигурном катании. Короткий танец покажут пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Впрочем, тут специалисты предпочитают еще более осторожные оценки.
В женском керлинге сойдутся команды из России и Дании. Российские атлеты уже успели зарекомендовать себя как большие профессионалы в этой дисциплине. Болельщикам нужно подготовиться, что и на этот раз схватка будет весьма напряженной.
Мужчины покажут свое мастерство керлинга в круговом турнире. Сперва им предстоит встретиться с командой из Швейцарии, а затем – из Дании.
Алексей Стульнев и Василий Кондратенко выйдут на бобслейную трассу для третьей попытки. Однако тут, как ожидают спортивные эксперты, борьба за призовые места пройдет мимо них. За право встать на пьедестал победителей и заполучить долгожданную золотую медаль будут сражаться немцы и канадцы. Перед россиянами же стоит задача показать хороший результат и сохранить свое место во второй десятке, по возможности приблизившись к первой.
Бобслей. Двойки. После 2 попыток 1 место занимают Вальтер/Позер (Германия). 2 место - Криппс/Копач (Канада) +0,10. 3 место - Лохнер/Вебер (Германия) +0,19. Наши: 20 место - Алексей Стульнев/Василий Кондратенко +1,37; 28 место - Максим Андрианов/Юрий Селихов +2,25. pic.twitter.com/SnSfznQA66— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2018 г.
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