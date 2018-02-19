Подсыпали из ревности: сенсационная версия допинг-скандала Крушельницкого
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела 19 февраля. Есть предположение, что допинг-проба B дала положительный результат, из-за чего бронзовый призер Игр-2018 может лишиться заслуженной медали.
Одна из неожиданных версий: Крушельницкому могли "посодействовать" в провале допинг-пробы из ревности, сообщает "Московский Комсомолец". Мельдоний могли подсыпать в еду или попросту подменить пробы.
Дело в том, что у жены и коллеги Александра – керлингистки Анастасии Брызгаловой – множество поклонников по всему миру. Особенно после того, как супруги принесли России первую олимпийскую медаль в этом виде спорта. За модельную внешность видную девушку уже окрестили "Анджелиной Джоли в керлинге". Ей признаются в любви болельщики и журналисты по всему миру. Вполне возможно, что Крушельницкому попросту завидуют, мечтая занять место рядом с красавицей Брызгаловой.
Sie macht auch #Curling-Muffel zu Fans: Die Russin Anastasia Bryzgalova wird im Netz als «Angelina Jolie des Curlings» gefeiert. #PyeongChang2018 #Olympics https://t.co/Hp2baKJKts pic.twitter.com/lqJxE0kbvl— FM1Today (@fm1today) 12 февраля 2018 г.
Есть и мнение, что подсыпать мельдоний Крушельницкому могли еще в Москве или Японии, куда он улетел из российской столицы перед поездкой в Пхенчхан. Однако последнюю московскую пробу на допинг керлингист сдавал 22 января, и она оказалась чистой. С другой стороны, милдронат проявляется в организме не сразу. Вариант, что это случилось уже на корейской земле, имеет право на существование, но маловероятен.
Кёрлингист Крушельницкий высказался относительно сообщений о мельдонии в его допинг-пробе https://t.co/ByW55HfUoW pic.twitter.com/7dmZcRxwRk— RT на русском (@RT_russian) 18 февраля 2018 г.
Наблюдатели отмечают, что в керлинге допинг вряд ли способен оказать влияние на результат. Что же касается мельдония – препарата для профилактики кислородного голодания клеток и защиты сердца при высоких нагрузках, то его почему-то считают допингом, тогда как западные спортсмены с одобрения МОК массово употребляют лекарства от астмы. Заседание арбитражного суда в отношении Александра Крушельницкого назначено на 20 февраля.
Юморист устал от потока негатива в свой адрес
Украинский президент был навеселе
Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Телеведущий показал трогательное фото