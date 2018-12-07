Туктамышева грозится "порвать" соперников после провала в Ванкувере
Елизавета значительно усложнила свою произвольную программу. Фигуристка исполнит все шесть прыжков, существующих в фигурном катании, в три оборота.
"Я слегка изменила произвольную программу по сравнению с прошлым разом, добавила тройной флип. Это будет самый сложный прокат в моей карьере", – цитирует Туктамышеву "Спорт-Экспресс".
После фееричного номера с раздеванием под музыку Бритни Спирс многие болельщики возлагали на Елизавету Туктамышеву большие надежды. Российской фигуристке прочили как минимум второе место в финале Гран-при, ее считали вполне способной составить конкуренцию Алине Загитовой.
Однако 21-летняя фигуристка призналась, что у нее не получилось мобилизоваться на льду. "Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек", – заявила Елизавета.
По словам Туктамышевой, на результат "повлияло много факторов". Уточнять подробности девушка не стала. Вместе с тем фигуристка отметила, что главные соревнования сезона – чемпионат России – у нее еще впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".
А пока Елизавете предстоит откатать произвольную программу в
финале Гран-при в канадском Ванкувере. Ее Туктамышева представит болельщикам и
судьям в ночь на 9 декабря.
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