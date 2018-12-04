Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сейчас не время думать о футболе – им надо разобраться с юридическими проблемами. Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов оценил шансы дебоширов вернуться в большой спорт.

То, что произошло с нападающим санкт-петербургского "Зенита" и полузащитником "Краснодара", могло случиться с любым другим спортсменом или, к примеру, артистом. Скандал получил резонанс во многом именно из-за личностей его участников. И у Кокорина с Мамаевым было достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение и сделать верные выводы, считает Станислав Черчесов.

"Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы. Умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону. Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что", – отметил тренер.

Что же касается возможности возвращения игроков в большой футбол, то, по мнению Черчесова, говорить об этом рано. "Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном", – сказал главный тренер российской сборной в интервью ТАСС.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре столицы. Сначала они с компанией напали у гостиницы "Пекин" на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину пришлось госпитализировать. Позже в кафе на Большой Никитской улице избили директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Его коллега, попытавшийся успокоить футболистов, также получил удар по лицу.

По решению суда дебоширы арестованы до 8 декабря, их содержат в СИЗО №2 – "Бутырке". Следствие ходатайствует о продлении ареста. Некоторые специалисты считают, что Новый год спортсменам придется встречать за решеткой.