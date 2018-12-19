Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
Экс-наставница Евгении Медведевой дала интервью каналу ISU. Помимо прочего, Этери Тутберидзе рассказала о том, как сложно ей было на Играх-2018.
"Олимпиада – это тяжелое время для меня, потому что... Моя мама умирала, и она была далеко. Это не лучшее время в моей жизни", – отметила Тутберидзе, сдерживая слезы. Напомним, что ее мать скончалась 8 ноября.
Журналист спросил собеседницу, какой момент в своей карьере она считает главным. "Я не знаю. Может, он еще впереди", – ответила Тутберидзе.
Отметим, что серьезным ударом для нее стал и уход фигуристки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Спортсменка живет и занимается за границей, но выступает за Россию. Медведева позже пояснила, почему пошла на такой шаг. Она призналась, что стиль работы в группе Тутберидзе перестал ее устраивать – хотелось большей реализации.
Как писали "Дни.ру", Евгения Медведева выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в Саранске 19 декабря. Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменку понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.
В кулуарах говорят, что актриса выдумала любовника-иностранца
Ведущие преобразились для съемок новогоднего "Дома-2"
Супруга артиста обратилась к общественности
Новый номер подготовил фигурист Миша Ге