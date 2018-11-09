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Спорт

Сексуальная и дерзкая Туктамышева поразила соперниц

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева – невероятно сексуальная и дерзкая. Так оценили выступление российской фигуристки на этапе Гран-при в Японии соперницы.
прочитано 609 раз

Елизавета Туктамышева набрала за короткую программу 76.17 баллов. Россиянка исполнила тройной аксель, каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц. Как отметили специалисты, она стала единственной фигуристкой, которая выполнила прыжок категории ультра-си – элемент повышенной сложности.

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Выступление Елизаветы поразило соперниц. 27-летняя американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что россиянка захватила ее своим прокатом.

"Туктамышева первая после короткой программы. К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела во время соревнований. Елизавета – невероятно сексуальная и дерзкая! Она просто захватила меня во время своего проката", – заявила Вагнер в Twitter.

Эксперты отмечают, что чемпионка мира 2015 года показала шикарную короткую программу. Все технические элементы были выполнены на высочайшем уровне, включая труднейший тройной аксель.

Сама Елизавета своим выступлением довольна. "Мне было нелегко кататься, потому что немного хотелось спать. Но я вложила всю энергию в программу, так как очень хотела выступить отлично", – приводит слова Туктамышевой Sport24. Спортсменка призналась, что после катания испытывает эмоциональную опустошенность, и ей надо восстановиться к произвольной программе. 

Автор: Андрей Евлампиев9 ноября 2018, 21:54
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