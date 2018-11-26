Нурмагомедов высказался о свадьбе с Бузовой

Сегодня, 26 ноября прошла большая пресс-конференция российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Некоторые вопросы журналистов показались спортсмену очень странными. К примеру, ему пришлось отвечать правда ли, что он тайно женат на Ольге Бузовой.
Нурмагомедов не теряя самообладание ответил отрицательно. "Это, конечно, неправда. Я плохо отношусь к таким слухам", – цитирует знаменитость Пятый канал со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, слухи о том что поющая телеведущая Ольга Бузова якобы тайно вышла замуж за Хабиба Нурмагомедова появились после того, как британский таблоид The Sun, опубликовал совместное фото спортсмена и теледивы, решив, что это семейный снимок.
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