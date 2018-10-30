Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"

Фигуристка прокомментировала отношения с участником "Евровидения-2017" от Болгарии Кристианом Костовым. Спортсменка отметила, что они с певцом вместе работают.

18-летним Евгении и Крису приписывают романтические отношения. Однако девушка опровергла слухи о том, что они являются влюбленными.

"Я сразу же хочу развеять все, что нагоняют в таких случаях СМИ. Мы не пара. Мы хорошие друзья, мы всегда на связи и очень много общаемся, у нас много общих интересов, мы друг друга поддерживаем в трудные минуты", – цитирует фигуристку Sports.ru.

Женя напомнила, как познакомилась с парнем. Произошло это около полугода назад на ток-шоу "Пусть говорят", посвященном "Евровидению".

"На передаче рядом со мной сидел Крис. В рекламных паузах разговорились. Знакомство было очень интересным", – поделилась Медведева.

Во время программы показали выступление Костова на конкурсе. "У меня сразу же тогда глаза открылись, и я подумала: "Вот оно! Я должна кататься под эту песню!" – добавила фигуристка.

Молодые люди обменялись номерами телефонов. Спортсменка отметила, что сейчас они с Кристианом вместе работают.

Напомним, что Кристиан Костов занял второе место на "Евровидении-2017". Он обрел известность в России после участия в шоу "Голос. Дети".

Как писали "Дни.ру", фигуристку и певца видели гуляющими вместе. Ходили слухи о том, что у молодых людей роман.