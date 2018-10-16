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Спорт

Глушаков заткнул возмущенный изменой народ

Денис Глушаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматривает дело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме. По требованию адвокатов футболиста "Спартака" участники предупреждены об ответственности за разглашение данных о частной жизни.
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Защитники Дарьи Глушаковой требованием футболиста удивлены. По словам адвоката Сергея Жорина, это просто психологический прием – он доказывает, что спортсмен недоволен широкой оглаской процесса.

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"То есть он хочет забрать детей у мамы, взыскать с нее алименты – 80 тысяч рублей в месяц. И ему не нравится, что люди это осуждают", – пояснил адвокат. Ранее Жорин признавался, как можно, имея зарплату в 17 миллионов рублей в месяц, требовать алименты с матери собственных детей.

Главный вопрос, который предстоит решить судьям: с кем будут жить две дочери Глушаковых, семи и двух лет? Футболист хочет воспитывать детей самостоятельно, Дарья не желает расставаться с дочерьми, передает телеканал "360".

Адвокат полузащитника "Спартака" Марина Дубровская, в свою очередь, утверждает, что ее подзащитный не хотел втягивать детей в конфликт, но желал их защитить, "как делал всю свою жизнь".

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Публикация от Евгений Терехов| Юрист (@terehov54)

Прокомментировала Дубровская и слова адвоката Дарьи. Сергей Жорин ранее заявил, что Глушаков, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость супругов, вывел со счетов около 300 миллионов рублей. Адвокат пригрозил спортсмену уголовной ответственностью. Дубровская, в свою очередь, пообещала не оставить эти угрозы без внимания.

Напомним, 24 сентября Денис Глушаков подал иск к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей. На первом заседании суд решил отложить слушание до 19 октября.

Автор: Андрей Евлампиев16 октября 2018, 16:05
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