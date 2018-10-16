Глушаков заткнул возмущенный изменой народ

Заседания Никулинского суда Москвы, который рассматривает дело о разводе Дениса Глушакова с супругой Дарьей, проходят в закрытом режиме. По требованию адвокатов футболиста "Спартака" участники предупреждены об ответственности за разглашение данных о частной жизни.

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