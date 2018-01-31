Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) предупредил белорусскую сборную, что во время Паралимпиады-2018 им запрещается использовать российский флаг. Кроме того, спортсменам нельзя проводить любые акции в Пхенчхане.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. По его словам, сборной уже пришло от МПК соответствующее официальное предупреждение.

"Даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель", – цитирует Шепеля издание "Прессбол". Он подчеркнул, что подобное произошло впервые в истории спорта. "Не знаю, правда, пришло письмо только нам или всем делегациям", – заявил глава Паралимпийского комитета Белоруссии.

Отметим, 29 января МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом спортсменам из нашей страны позволено участвовать в Играх-2018 в качестве нейтральных атлетов под паралимпийским флагом. Соревнования пройдут с 9 по 18 марта в Южной Корее.

Напомним, сборная России не смогла выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро из-за приостановления членства ПКР в МПК. Во время церемонии открытия Игр член белорусской делегации Андрей Фомочкин вышел с российским флагом на парад спортсменов в знак солидарности с российскими паралимпийцами. За это его лишили аккредитации на Игры.