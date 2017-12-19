Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Российским паралимпийцам запретили публиковать в соцсетях сообщения с упоминанием названия своей страны. За ситуацией с их допуском к Олимпиаде-2018 следят в Кремле.

Спортсмены из паралимпийской российской сборной не должны ассоциировать себя со своей страной. Тем, кто получил допуск к квалификационным стартам к Играм в Пхенчхане, запрещено говорить о России и писать о ней в социальных сетях.

"Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать принятое решение", – сообщила тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Российские лыжники и биатлонисты, претендующие на участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, на прошлой неделе выполнили квалификационный норматив в канадском Канморе. Всего доступ к Играм, которые пройдут в марте, получили 34 спортсмена из России.

Громову также удивляет, что многие иностранные спортсмены на соревнованиях изменили отношение к россиянам в худшую сторону. "Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо", – отметила она.Тренер также поняла, что соперникам чужды понятия о дружбе, им нужна лишь победа любой ценой. "Вы же видели, сколько мы здесь медалей завоевали, которые они без нас между собой делили. Получается, для них главное – победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу", – добавила Громова.

Напомним, Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован, и россиян допустили к квалификации под флагом МОК. Вопрос об их участии в предстоящей Паралимпиаде будет решаться 19 декабря на заседании исполкома Международного паралимпийского комитета. Окончательно е решение объявят 22-го числа.

За работой Международного паралимпийского комитета внимательно следят в Кремле. Есть надежда на положительный вердикт в отношении допуска российских спортсменов к Играм, заявил пресс-секретарь президента России. "Следим, ждем, смотрим. Безусловно, хотелось бы надеяться на лучшее. Конечно же, наши паралимпийцы, наши герои не заслуживают несправедливого отношения к себе", – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.