Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане

Пока руководство российского спорта заявляет, что спортсмены должны ехать в Пхенчхан несмотря ни на что, а отдельные "горячие головы" требуют полного бойкота Игр и разрыва отношений с МОК, нам, простым болельщикам, стоит, отбросив эмоции, объективно оценить шансы россиян на медали в предстоящей Олимпиаде.

Перспективы вырисовываются печальные. В составе 169 допущенных "атлетов из России" всего три действующих Олимпийских чемпиона Сочи-2014: Вик Вайлд в сноуборде и пара фигуристов Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва, победившие в командных соревнованиях. С тех пор натурализованный россиянин Вайлд особых успехов не демонстрировал, а шансы на победу фигуристов в командных соревнованиях практически уничтожены не допуском до игр Ксении Столбовой и Ивана Букина, а с ними и их партнеров в парах: Федора Климова и Александры Степановой.

В составе "Олимпийских атлетов из России" едут в Корею только два действующих чемпиона мира 2017: Евгения Медведева в женском одиночном катании и Антон Бабиков, победивший в биатлонной эстафете. Только вот наша команда не сможет принять участие в эстафете в Корее, потому что в составе биатлонной команды всего два мужчины. Лидер мужской команды Антон Шипулин, равно как и лидер женской Екатерина Юрлова-Пехт не приглашены без какой-либо мотивировки, так что трансляции биатлона заведомо не принесут удовольствия российским болельщикам, несмотря на все обаяние Дмитрия Губерниева.

Также, одним росчерком пера, без объяснения причин, МОК исключил из российской делегации лидеров сборной и претендентов на самые высокие места: чемпиона мира лыжника Сергея Устюгова, многократного олимпийского чемпиона шорт-трекиста Виктор Ана, рекордсменов мира конькобежцев Юскова и Кулижникова.

В итоге получается, что если всерьез не закладываться на счастливые случайности и приятные неожиданности, то мы вправе рассчитывать на золотые медали лишь в фигурном катании и мужском турнире по хоккею. Но как известно, фигурное катание – это крайне субъективный вид спорта, судьи с помощью второй оценки "за общее впечатление" всегда могут расставить фигуристов в нужном порядке. Да и соперники на Олимпиаде будут посильнее тех, что участвовали на недавнем, триумфальном для нас, чемпионате Европы. Кто даст гарантии, что беспрецедентное давление и предвзятое отношение судей не сломают наших юных звезд Алину Загитову и Евгению Медведеву?

Хоккейное золото предстоящей Олимпиады девальвировано заранее. В турнире, впервые с 1994-го года, не примут участие игроки сильнейшей лиге мира – НХЛ. Руководство НХЛ, как это не парадоксально прозвучит, фактически объявило бойкот нынешним олимпийским играм. Запретив всем игрокам лиги, под страхом огромных штрафов, участвовать даже в частном порядке, как намеревался это сделать наш Александр Овечкин. МОК и здесь показал себя не готовой к адекватной дискуссии организацией, попросту не договорившись с НХЛ о распределении доходов от телетрансляций. НХЛ как коммерческая организация справедливо указывала, что трехнедельный перерыв посреди сезона принесет внушительные убытки, которые МОК, получающий огромные доходы, обязан достойно компенсировать. Но договориться не удалось. Результат хоккейных баталий, как говорится, останется в истории, а обстоятельства забудутся, но душок второсортности уже витает над предстоящим турниром.

Многие российские спортсмены и тренеры уже сомневаются в необходимости поездки в Корею из-за сложившейся ситуации. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе так прокомментировала ситуацию с недопуском ведущих российских спортсменов в Пхенчхан-2018. "Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии. С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя".

Уже появилась и первая русская спортсменка, которая добровольно отказалась от Олимпиады. Это опытная конькобежка Ольга Граф, призер Сочи-2014. В своем Инстаграмме она так описала причину отказа: "Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в гонке преследования. В связи с лишением нас возможности бороться за пьедестал я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане".

Действительно, если непредвзято и без эмоций еще раз взглянуть на список 169-ти, то, к сожалению, напрашивается вывод, что большинства российских спортсменов мы вовсе не увидим в трансляциях из Кореи. Их спортивные показатели вряд ли позволят пройти дальше квалификационных стадий соревнований.

Стоит ли в таком случае продолжать плясать под дудку МОК и отправлять в Корею спортсменов без шансов на победу, терпеть унижения и вызывать своим бессилием возмущение болельщиков? Или нужно отправить небольшую делегацию из оставшихся сильных атлетов, способных бороться за самые высокие места? А МОК дать возможность насладиться своей пирровой победой над российским спортом, которую из-за разницы во времени с Кореей мало кто увидит.

Напомним, что для участия в зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане МОК были приглашены 169 спортсменов из России. Спортсмены допущены с унизительными ограничениями: без флага и гимна России, в нейтральном статусе и под названием "Олимпийские атлеты из России". Из первоначального списка без объяснения причин исключены практически все лидеры российской команды. Не приглашены в Корею ряд официальных лиц и руководителей отечественного спорта. Решение МОК принято и озвучено и вряд ли до начала Игр его удастся оспорить.