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Спорт

Вскрылась связь Загитовой и Кабаевой

Алина Загитова. Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
Школьница Алина Загитова с триумфом завершила чемпионат Европы по фигурному катанию. Dni.Ru разобрались, как молодая спортсменка связана со знаменитой гимнасткой Алиной Кабаевой.
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Взлет Карьеры

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Чемпионат Европы 2018 года, который проходил с 15 по 21 января, стал первым для Загитовой. Ей удалось стать лучшей во всех номинациях: она победила в короткой программе, произвольной программе и по общей сумме баллов. Такого удивительного результата ей удалось достичь в 15 лет.

Примечательно, что взлет спортивной карьеры Кабаевой пришелся на тот же возраст. Именно в 15 лет, спустя два года после начала выступлений, ей удалось выиграть чемпионат Европы. Впоследствии она еще четыре раза становилась лучшей в этой части света.

Спортивные гены

Загитова родилась в спортивной семье. Ее отец – известный хоккеист Ильназ Загитов. Он завершил карьеру в 2015 году и начал тренировать клуб "Ижсталь".

По стопам родственников пошла и младшая сестра молодой чемпионки Сабина. Она также занимается фигурным катанием.

Похожая ситуация сложилась и в семье Кабаевой. Ее отец был профессиональным футболистом и играл за команду "Пахтакор", а после завершения карьеры стал тренером. Мать гимнастки – профессиональная баскетболистка.

Звездное имя

В одном из интервью молодая фигуристка призналась, что ее назвали в честь Алины Кабаевой. "Я родилась и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать – Алина", – заявила она.

Загитова отметила, что Кабаева – ее кумир. "Хотелось бы познакомиться с Алиной. Она многое сделала для России. Я пересматривала фильмы про нее, ее выступления", – цитирует спортсменку ТАСС.

Автор: Евгений Мышко21 января 2018, 13:55
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