Вскрылась связь Загитовой и Кабаевой
Взлет Карьеры
Чемпионат Европы 2018 года, который проходил с 15 по 21 января, стал первым для Загитовой. Ей удалось стать лучшей во всех номинациях: она победила в короткой программе, произвольной программе и по общей сумме баллов. Такого удивительного результата ей удалось достичь в 15 лет.
Примечательно, что взлет спортивной карьеры Кабаевой пришелся на тот же возраст. Именно в 15 лет, спустя два года после начала выступлений, ей удалось выиграть чемпионат Европы. Впоследствии она еще четыре раза становилась лучшей в этой части света.
Спортивные гены
Загитова родилась в спортивной семье. Ее отец – известный хоккеист Ильназ Загитов. Он завершил карьеру в 2015 году и начал тренировать клуб "Ижсталь".
По стопам родственников пошла и младшая сестра молодой чемпионки Сабина. Она также занимается фигурным катанием.
Похожая ситуация сложилась и в семье Кабаевой. Ее отец был профессиональным футболистом и играл за команду "Пахтакор", а после завершения карьеры стал тренером. Мать гимнастки – профессиональная баскетболистка.
Звездное имя
В одном из интервью молодая фигуристка призналась, что ее назвали в честь Алины Кабаевой. "Я родилась и до года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать – Алина", – заявила она.
Загитова отметила, что Кабаева – ее кумир. "Хотелось бы познакомиться с Алиной. Она многое сделала для России. Я пересматривала фильмы про нее, ее выступления", – цитирует спортсменку ТАСС.
Родители стали опасаться выпускать детей на улицу
Фигуристка надела пышный белый наряд на бал в Париже
Ольге подарили слона
Зрители не смогли остаться равнодушными