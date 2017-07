Теннисист съел муравья на матче Уимблдона

"Дастин Браун нашел идеальный способ разобраться с летающими муравьями – съесть их", – написал в социальной сети Twitter пользователь Matt Collins‏. Он подчеркнул, что матч между немцем Дастином Брауном и британцем Энди Марреем прошел в День летающего муравья. Отметим, что у этого события нет конкретной даты, но оно всегда выпадает на первые числа июля. Добавим, что теннисистам во время Уимблдонского турнира приходится справляться с ними самостоятельно – как правило, они отгоняют их ракетками прямо во время турнирных матчей.

Dustin Brown has found the perfect way to deal with flying ants at Wimbledon - eat them. #Wimbledon2017 #flyingantday #flyingants pic.twitter.com/bBzuNJLYzj