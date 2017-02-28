Кержакову подарили оберег от Шурыгиной
Спортсмен стал гостем шоу #ЗВЕЗДАПОЙ. Ведущий Сэм подарил нападающему питерского клуба "Зенит" футболку-"оберег" от проклятий с изображением мема с Шурыгиной, сообщает Life.ru. Ведущий порекомендовал бомбардиру ходить в ней на все матчи. "Как минимум восемь лет ты будешь забивать голы", – пообещал Сэм при условии, если Кержаков последует его совету. Футболист пришел от подарка в растерянность.
Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала
Юрист прокомментировал ДТП с участием известного актера
Скандал вокруг 17-летней жительницы Ульяновска не утихает
Захарченко прокомментировал последствия национализации предприятий Донбасса