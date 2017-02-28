Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Общество

Кержакову подарили оберег от Шурыгиной

Александр Кержаков. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Известный российский футболист Александр Кержаков получил необычный подарок. Ему вручили майку с изображением мема со скандально известной школьницей Дианой Шурыгиной.
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Спортсмен стал гостем шоу #ЗВЕЗДАПОЙ. Ведущий Сэм подарил нападающему питерского клуба "Зенит" футболку-"оберег" от проклятий с изображением мема с Шурыгиной, сообщает Life.ru. Ведущий порекомендовал бомбардиру ходить в ней на все матчи. "Как минимум восемь лет ты будешь забивать голы", – пообещал Сэм при условии, если Кержаков последует его совету. Футболист пришел от подарка в растерянность.

Автор: Людмила Фоканова28 февраля 2017, 19:12

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