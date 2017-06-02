Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не выступит на Кубке конфедераций в 2017 году. Он покинул команду по состоянию здоровья.

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что Артем Дзюба уже пропустил тренировку в пятницу, 2 июня 2017 года. В организации подтвердили, что форвард сборной действительно покинул расположение команды, передает ТАСС.

Сам футболист пояснил, что он отказался от участия в Кубке конфедераций исключительно по состоянию здоровья. "Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается", – заявил он. "Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места", – добавил он.

В свою очередь, врач сборной Эдуард Безуглов отметил, что критических проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы не было "ни до сборов, ни в их начале". "Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру", – пояснил медик. Он добавил, что на этом основании тренерский штаб сборной перевел его в щадящий режим подготовки к дальнейшим выступлениям.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список футболистов, вошедших в состав команды для выступления на Кубке конфедераций. Примечательно, что в этот перечень не вошли такие скандально известные игроки, как Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Кот себе "забил" билет, осталось купить форму болельщика.#fifa #кубокконфедераций #сочи #кк2017 Публикация от Юлия Меремьянина (@iuliiameremianina) Июн 1 2017 в 10:23 PDT

Напомним, Кубок конфедераций впервые пройдет в России в 2017 году. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.