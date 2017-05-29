18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
На одном из последних снимков в Instagram Радионова запечатлена бегущей в футболке и стрингах по берегу океана. Упругие ягодицы спортсменки вызвали у подписчиков восторг. Многие из них посчитали фото очень сексуальным.
"18 лет уже исполнилось! Теперь можно выкладывать сексуальные фото", "Замечательный вид", "Ох, Лена. И с это ракурса прекрасна", "Жаркая фотография", "Какая попка", "Бомбезно", – написали пользователи.
Напомним, что в прошлом году Радионова заняла первую строчку на этапе Гран-при в китайском Пекине. В сумме за короткую и произвольную программу девушка набрала 205,90 балла. После этого фигуристка заняла второе место на соревнованиях в Москве и победила в Универсиаде. Однако отборочный тур для участия в чемпионате Европы и мира россиянка пройти не смогла.
Недавно также стало известно, что Радионова теперь будет работать с бывшим тренером Аделины Сотниковой. Наставницей фигуристки будет Елена Буянова.
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