18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив

Российская фигуристка Елена Радионова отдыхает на Мальдивах и с удовольствием делится с подписчиками своими снимками с берега океана. Особенно бурные эмоции у пользователей вызвало фото, на котором 18-летняя спортсменка предстала в особенно откровенном ракурсе.

На одном из последних снимков в Instagram Радионова запечатлена бегущей в футболке и стрингах по берегу океана. Упругие ягодицы спортсменки вызвали у подписчиков восторг. Многие из них посчитали фото очень сексуальным.

"18 лет уже исполнилось! Теперь можно выкладывать сексуальные фото", "Замечательный вид", "Ох, Лена. И с это ракурса прекрасна", "Жаркая фотография", "Какая попка", "Бомбезно", – написали пользователи.

Полетела☀️ #простолистайдальше Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova) Май 29 2017 в 2:10 PDT

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova) Май 27 2017 в 1:05 PDT

������������#lenaradi #holidays #maldives Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova) Май 24 2017 в 1:46 PDT

Напомним, что в прошлом году Радионова заняла первую строчку на этапе Гран-при в китайском Пекине. В сумме за короткую и произвольную программу девушка набрала 205,90 балла. После этого фигуристка заняла второе место на соревнованиях в Москве и победила в Универсиаде. Однако отборочный тур для участия в чемпионате Европы и мира россиянка пройти не смогла.

Недавно также стало известно, что Радионова теперь будет работать с бывшим тренером Аделины Сотниковой. Наставницей фигуристки будет Елена Буянова.