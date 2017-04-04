Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Российский нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде-2018. Спортсмен подчеркнул, что считает блефом решение своего клуба запретить ему участвовать в соревнованиях.

"Да я не передумал, я поеду на Олимпиаду, вне зависимости от решения НХЛ. Я думаю, все хотят принять в ней участие. Это самая большая возможность в жизни – сыграть в Олимпийских играх", – цитирует Овечкина ESPN.

Вместе с тем, спортсмен надеется не испортить отношения с НХЛ даже после конфликтной ситуации. Форвард подчеркнул, что календарь на следующий сезон еще не опубликован, а потому руководство клуба просто "блефует", запрещая своим спортсменам ехать на Олимпиаду.

Однако эксперты уверены, что борьба с НХЛ может обернуться серьезными проблемами для Овечкина. "Его прямо там (на Олимпиаде – прим.ред.) дисквалифицируют, отстранят от Олимпиады. Эта машина может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?" – отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

По мнению спортсмена, Овечкину стоит обратиться в профсоюз, чтобы он разрешил возникшую конфликтную ситуацию. "Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Саша – человек с характером. Уважаю даже то, что он открыто выразил свое мнение". – отметил Быков.

Ранее НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18 и не позволит своим хоккеистам выступить на Играх 2018 года. Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.