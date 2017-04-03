Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ
В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу столичного клуба Александр Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. В результате игрок "Коламбуса" получил травму лица и вынужден был покинуть лед, сообщает "Комсомольская правда".
Этот эпизод спровоцировал настоящее побоище. Во время драки россиянин обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.
Поведение Овечкина будет рассмотрено на специальной комиссии НХЛ, форварду грозит дисквалификация. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона".
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