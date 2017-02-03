Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией

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Шахматист Сергей Карякин в откровенном интервью рассказал о том, как относится в историческому воссоединению Крымского полуострова с Россией. Спортсмен уверен, что может выражать свою точку зрения на этот счет, так как является уроженцем республики.
"Я полностью поддерживаю историю с возвращением Крыма", – цитирует его RT. Кроме того, Карякин поблагодарил Путина за то, что тот в предновогодней пресс-конференции затронул тему шахмат и оценил его игру против Карлсена.
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