Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала

Организаторы состязаний представили логотип, разработанный московским арт-бюро "Щука". Возмущенный гроссмейстеры увидели в эмблема чемпионата мира 2018 года в Лондоне сцену из Камасутры. Расстроенные шахматисты подняли настоящую бурю в Сети, высказывая все, что они думают о подобном графическом решении.

"Официальный логотип чемпионата мира по шахматам. И нет, это не шутка", – написал в своем Twitter гроссмейстер Дэвид Смердон. "Логотип чемпионата мира — 2018. Это точно можно показывать детям?", – вторит ему венгерская спортсменка Сьюзен Полгар. Британский гроссмейстер и давний критик ФИДЕ Найджел Шорт предположил, что руководство федерации “возможно, предполагает, что дает шахматному миру отличный пример секса”. “Люди открыто смеются над этим”, — говорит шахматный эксперт Дэвид Крамалей, который руководит учебным сайтом Chessable.

Official logos released for the 2018 World Chess Championships. No, this is not a joke. #ChessIsSexy #YouHadOneJob https://t.co/OuOaCdMqhF pic.twitter.com/vTXH5Oc2Jd