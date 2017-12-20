Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала

На еще не начавшемся чемпионате мира по шахматам разгорелся скандал. Спортсменов и болельщиков возмутила новая эмблема соревнований.

Организаторы состязаний представили логотип, разработанный московским арт-бюро "Щука". Возмущенный гроссмейстеры увидели в эмблема чемпионата мира 2018 года в Лондоне сцену из Камасутры. Расстроенные шахматисты подняли настоящую бурю в Сети, высказывая все, что они думают о подобном графическом решении.

"Официальный логотип чемпионата мира по шахматам. И нет, это не шутка", – написал в своем Twitter гроссмейстер Дэвид Смердон. "Логотип чемпионата мира — 2018. Это точно можно показывать детям?", – вторит ему венгерская спортсменка Сьюзен Полгар. Британский гроссмейстер и давний критик ФИДЕ Найджел Шорт предположил, что руководство федерации “возможно, предполагает, что дает шахматному миру отличный пример секса”. “Люди открыто смеются над этим”, — говорит шахматный эксперт Дэвид Крамалей, который руководит учебным сайтом Chessable.

Некоторые спортсмены даже отказались выступать под подобным логотипом. В итоге, основатель и арт-директор агентства "Щука" Иван Величко вынужден был выступить с оправданиями. "Этот логотип – символ объединения, который сочетается с девизом Международной шахматной федерации „Все мы – одна семья“ („Gens una sumus“). Вообще Великобритания – пуританская страна. Где-то еще вряд ли обратили бы на это внимание", – приводит его слова издание "Ридус".

Кроме того, Величко рассказал, что представленное изображение не может считаться логотипом. "Логотип чемпионата мира по шахматам в 2012 году разработала дизайнерская студия Pentagram. А то, чем занимались мы, называется key visual – ключевой рекламный образ. Он создается, чтобы, к примеру, разнообразить печатную продукцию, выпускающуюся к ЧМ. Возможно, будет использоваться наш второй key visual, на котором от фигур спортсменов останутся только руки. Так что никаких ассоциаций он вызвать не должен", – объяснил Величко.