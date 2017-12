Футболисты принесли в жертву быка

Обряд жертвоприношения игроки провели после того, как впервые за 1,5 года проиграли в национальном чемпионате. Футболисты зарезали быка на стадионе перед матчем. Они надеялись, что этот ритуал вернет команду на победный путь, передает RT. "Аль-Ахли" является 38-кратным чемпионом страны.

8-time African champions sacrifice ox for luck



After losing one match and drawing another, staff at Al Ahly in #Egypt have sacrificed an ox and distributed the meat to the poor in the hope that it will reverse their fortunes. More https://t.co/9yebHr7WkH via #BBCAfricaLive pic.twitter.com/lEFluZrxB6