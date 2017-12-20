У известного спортсмена украли унитаз

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарли Виллануэва сообщил, что его ограбили. При этом воры сделали довольно нетрадиционный выбор наживы.

Шокированный баскетболист стал опасаться, что ему не поверят, и разместил фото туалетной комнаты без унитаза в своем Twitter-аккаунте. "Они украли мой унитаз… Я ничего не придумываю. Все еще жду полицию", – цитирует Виллануэву RT. Отметим, на протяжении своей карьеры спортсмен выступал за "Торонто Рэпторс", "Милуоки Бакс", "Детройт Пистонс" и "Даллас Маверикс".