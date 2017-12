У известного спортсмена украли унитаз

Шокированный баскетболист стал опасаться, что ему не поверят, и разместил фото туалетной комнаты без унитаза в своем Twitter-аккаунте. "Они украли мой унитаз… Я ничего не придумываю. Все еще жду полицию", – цитирует Виллануэву RT. Отметим, на протяжении своей карьеры спортсмен выступал за "Торонто Рэпторс", "Милуоки Бакс", "Детройт Пистонс" и "Даллас Маверикс".

They stole my toilet...... I’m not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter.com/Go9BP3itSB