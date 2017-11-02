Василий Уткин в прямом эфире упал со стула

В эфире радиостанции "Спорт FM" случилось необычное происшествие. Ведущий Василий Уткин упал со стула.

Судя по всему, комментатор не пострадал. Он заявил, что стулья под ним ломаются уже не первый раз.

"Я вешу чуть больше 150 килограмм сейчас, а кресла обычно рассчитываются на 110 килограмм. Это восхитительно", – отметил Уткин и невозмутимо продолжил вести эфир. Ролик опубликован в социальной сети Twitter.