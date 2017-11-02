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Спорт

Василий Уткин в прямом эфире упал со стула

Василий Уткин. Кадр youtube.com
В эфире радиостанции "Спорт FM" случилось необычное происшествие. Ведущий Василий Уткин упал со стула.
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Судя по всему, комментатор не пострадал. Он заявил, что стулья под ним ломаются уже не первый раз.

"Я вешу чуть больше 150 килограмм сейчас, а кресла обычно рассчитываются на 110 килограмм. Это восхитительно", – отметил Уткин и невозмутимо продолжил вести эфир. Ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Автор: Евгений Мышко2 ноября 2017, 20:49

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