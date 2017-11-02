Василий Уткин в прямом эфире упал со стула
Судя по всему, комментатор не пострадал. Он заявил, что стулья под ним ломаются уже не первый раз.
"Я вешу чуть больше 150 килограмм сейчас, а кресла обычно рассчитываются на 110 килограмм. Это восхитительно", – отметил Уткин и невозмутимо продолжил вести эфир. Ролик опубликован в социальной сети Twitter.
Миранчук, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?— Спорт FM (@sport_fm) 2 ноября 2017 г.
Василий Уткин и невозмутимый @igorkytmanov каждый четверг только на Спорт FM! pic.twitter.com/EI7dYvVWDY
Безутешная женщина поддержала инициативу
Официальный представитель МИДа сослалась на подложную фотографию
Молодой человек разочаровался в современном обществе
Девушку обвинили в занятии проституцией