Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Халилов умудрился досрочно отправить в нокаут своего соперника из Узбекистана Бахтияра Баротова. Поединок мужчин, проходивший в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу, длился всего три секунды.

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