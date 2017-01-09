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Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия
Видеозапись короткого боя разместил пользователь Caposa в Twitter. Как видно на кадрах, соперники сошлись в первом раунде для традиционного приветствия касанием перчаток.
Однако Халилов не стал дожидаться официального начала боя и едва коснувшись Баротова, нанес ему мощный удар в челюсть. От неожиданности уроженец Узбекистана упал.
.@JGloria210 Pretty clear to everyone else. He extends his left hand, then throws the right as soon as they make contact. Legal but grimy. pic.twitter.com/3A1skdtCcN— caposa (@Grabaka_Hitman) 7 января 2017 г.
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