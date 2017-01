Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия

Видеозапись короткого боя разместил пользователь Caposa в Twitter. Как видно на кадрах, соперники сошлись в первом раунде для традиционного приветствия касанием перчаток.

Однако Халилов не стал дожидаться официального начала боя и едва коснувшись Баротова, нанес ему мощный удар в челюсть. От неожиданности уроженец Узбекистана упал.

.@JGloria210 Pretty clear to everyone else. He extends his left hand, then throws the right as soon as they make contact. Legal but grimy. pic.twitter.com/3A1skdtCcN