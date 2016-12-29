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Фанаты исполнили песню в память об ансамбле Александрова
Болельщики сербского клуба также вывесили баннер. На нем они написали слова: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!" Таким образом фанаты отдали дань уважения российским артистам.
Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
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