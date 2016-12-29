Фанаты исполнили песню в память об ансамбле Александрова

Болельщики сербского баскетбольного клуба "Црвена Звезда" спели хором в память об ансамбле имени Александрова, погибшем при крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Фанаты исполнили песню перед матчем с московским ЦСКА.

Болельщики сербского клуба также вывесили баннер. На нем они написали слова: "Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!" Таким образом фанаты отдали дань уважения российским артистам.

#rip #russian #military #orchestra #tamodaleko#redstar #cska #euroleague Видео опубликовано vanja (@g_o_s_p_o_dz_a) Дек 29 2016 в 9:59 PST

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.