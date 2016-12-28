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Известного футболиста сбросили с лестницы
По словам очевидца, Газза (спортивное прозвище Пола Гаскойна – Прим. Ред.) в состоянии алкогольного опьянения поссорился с мужчиной в лондонском отеле Ace Hotel и ударил его по лицу. На помощь пострадавшему пришел его друг, который скинул известного футболиста с лестницы.
Свидетель отметил, что во время ссоры Пол Гаскойн плевался и разбрасывался банкнотами евро. Газза позволял себе неполиткорректные выражения и "щупал" девушек. Также он сказал, что его отец болен раком.
Позднее очевидец заявил журналистам, что не хочет и дальше распространять информацию об инциденте в отеле. "Он (Газза – Прим. Ред.) в плохом состоянии, я не хочу подливать масла в огонь, который зажегся из-за уже опубликованных твитов", – заявил он.
The police have arrived. I think they're sorting things out. #Gazza pic.twitter.com/Ry0BsCt1bm— Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 декабря 2016 г.
Представитель Пола Гаскойна Терри Бейкер отказался комментировать произошедшее в лондонском отеле, сообщает Mirror. Позднее он подтвердил, что Газза "был госпитализирован из-за травмы головы". "Его не арестовали. Скоро его выпишут и отправят домой", – заявил Терри Бейкер.
Напомним, в октябре Газза был признан виновным в расистском грубом оскорблении сотрудников службы безопасности города Вулвергемптона. Суд приговорил его к штрафу в тысячу евро и обязал выплатить его ту же сумму потерпевшим в качестве компенсации.
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