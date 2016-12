Известного футболиста сбросили с лестницы

По словам очевидца, Газза (спортивное прозвище Пола Гаскойна – Прим. Ред.) в состоянии алкогольного опьянения поссорился с мужчиной в лондонском отеле Ace Hotel и ударил его по лицу. На помощь пострадавшему пришел его друг, который скинул известного футболиста с лестницы.

Свидетель отметил, что во время ссоры Пол Гаскойн плевался и разбрасывался банкнотами евро. Газза позволял себе неполиткорректные выражения и "щупал" девушек. Также он сказал, что его отец болен раком.

Позднее очевидец заявил журналистам, что не хочет и дальше распространять информацию об инциденте в отеле. "Он (Газза – Прим. Ред.) в плохом состоянии, я не хочу подливать масла в огонь, который зажегся из-за уже опубликованных твитов", – заявил он.

The police have arrived. I think they're sorting things out. #Gazza pic.twitter.com/Ry0BsCt1bm