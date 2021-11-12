К чему снится крестник

Обычно сон, в котором фигурирует крестник, имеет благоприятное толкование.

Крестник-мальчик снится своим крестным родителям чаще всего к материальным благам. Такой сон говорит о профессиональном признании и улучшении положения дел на работе. При этом богатство может означать не только финансовую прибыль, но и культурное, духовное обогащение.

Если незамужняя девушка или холостой парень видят во сне крестника, это говорит о приближении в их жизни особенно значимой встречи. Именно эта встреча принесет ему много ценного в жизни и наполнит ее смыслом. Возможно, сновидца ждет изменение семейного статуса, такое замужество может стать долгим и прочным.

Мужу или жене видеть во сне крестника говорит о возможном пополнении в семье. Такое дитя считается посланцем и будет умным и чутким человеком. Также замужним такой сон предвещает долгие и гармоничные отношения со своим супругом.

Видеть во сне крестника – благоприятный знак для тех, кто учится. Если сновидцу предстоит сдавать экзамен или отчитываться за серьезный проект, крестник снится к успеху. Также крестник снится к плодотворной стажировке или командировке.

Если приснился крестник, вы легко сможете запомнить новый материал и распланировать все поставленные перед собой цели. В такой период можно даже просить прибавку зарплаты на работе. Авторы сонников уверяют, что сон о крестнике благоволит успеху и в этом.

Крестник мальчик во сне – добрый знак, который сулит только важные события. Тем, у кого есть нерешенные дела, после такого сна улыбнется удача.