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Вторник 4 марта

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Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса

Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса
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Проект "Зима в Москве" стал крупнейшим зимним событием столицы, объединившим множество мероприятий и привлекшим почти 30 миллионов участников.

Он успешно поддержал столичный бизнес, предоставив широкие возможности для продвижения и развития. Например, маркет волшебства проекта "Сделано в Москве" объединил более 500 производителей и разместил свои площадки на туристических улицах столицы, среди которых Арбат, Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественка, а также Тверской бульвар, Столешников переулок и Болотная площадь. В павильонах, которые напоминали арт-объекты, можно было приобрести одежду, аксессуары, косметику, детские игрушки, товары для дома, продукты питания и многое другое.

Во флагманском павильоне на Болотной площади проходили мастер-классы, модные показы и ледовые шоу, а также курсировал волшебный поезд. За время работы маркет волшебства посетили 570 тысяч человек, а московские бренды продали свыше 50 тысяч товаров.

В рамках проекта "Заходи на огонек!" более 700 организаций из сфер общественного питания, индустрии красоты, торговли и образования сделали горожанам и туристам свыше 900 предложений: от скидок и бонусов до бесплатных мастер-классов, гастрономических дегустаций, спектаклей и спортивных занятий.

Праздничное настроение в Москве помогали создавать бизнесмены, украсившие фасады, витрины и входы своих организаций. Это стало возможно благодаря грантам и другим мерам поддержки, и столичный бизнес смог компенсировать часть затрат на украшение своих предприятий.

Фото: mos.ru

С 26 по 29 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла II Московская неделя красоты. За четыре дня его посетили более 60 тысяч человек, а продукцию представили 600 российских компаний, из которых 384 — московские.

Горожане активно формировали афишу проекта "Зима в Москве". Чаще всего это были мастер-классы, концерты и шоу-программы, лекции и семинары , а также экскурсии.

Можно однозначно сказать, что проект "Зима в Москве" стал главным событием сезона, которое объединило разнообразные мероприятия столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 13:23
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
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