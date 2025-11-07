Более 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве"

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Понедельник 1 декабря

15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Более 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве"

Более 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве"
31

В столице продолжается масштабная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

Одним из ключевых событий сезона вновь станет проект "Зима в Москве", объединяющий городские инициативы, праздничную инфраструктуру и локальный бизнес. В этом году интерес предпринимателей к участию оказался рекордным: на первом этапе планируется отобрать свыше 700 производителей, которые смогут представить свою продукцию в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве".

Прошлый сезон стал показателем того, насколько заметным может быть влияние зимнего маркета на развитие локальных брендов. В декабре прошлого года город впервые развернул сеть тематических павильонов — от Болотной площади до Арбата и Кузнецкого Моста. Стилизованные объекты, напоминавшие гигантские шары, поезда и подарочные коробки, привлекли более полумиллиона гостей. Флагманский "Маркет волшебства" стал абсолютным лидером посещаемости и принял около 570 тысяч человек, а бесплатный каток рядом собрал около 130 тысяч посетителей.

Проект дал мощный толчок десяткам городских компаний. Производители одежды, свечей, игрушек и аксессуаров отмечали резкий рост интереса — некоторые увеличили выручку более чем на 30%, а ряд предпринимателей заработали свыше миллиона рублей за время работы площадок. Многие участники после зимнего сезона расширили ассортимент, запустили новые коллекции и перешли к масштабированию бизнеса.

В новом году активность будет еще выше. Арт-павильоны, объединенные темой "Фабрика подарков", появятся в ключевых точках центра Москвы. На Арбате разместятся ярмарочные конструкции в форме больших мандаринов и самоваров, на Рождественке — красный шар с детскими игрушками и книгами, а на Тверском бульваре откроется павильон-"Холодильник" с зимними угощениями. Центральная площадка на Болотной вновь станет флагманом: посетителям предложат мастер-классы, интерактивные зоны, сказочный «конвейер подарков» и большой бесплатный каток.

Проект "Зима в Москве" уже стал важной частью городской экономической экосистемы. Город предоставляет предпринимателям бесплатные инструменты продвижения — от размещения товаров на порталах до участия в крупных ярмарках. В результате бизнес получает доступ к аудитории, которая недоступна через стандартные каналы продаж, а жители и туристы — возможность познакомиться с продукцией столичных брендов.

Присоединиться к проекту можно через личный кабинет на сайте бизнес.сделановмоскве.рф. Первый этап приема заявок завершается 10 ноября. После отбора более 700 брендов начнётся работа над распределением участников по арт-павильонам и подготовка к запуску нового зимнего сезона.

Шоу-бизнес в Telegram

7 ноября 2025, 15:13
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

По теме

Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами

Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами
28 ноября на одном из объектов, запущенных для переработки отходов I и II классов, состоялось выездное заседание Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В мероприятии приняли участие представители ключевых государственных органов, включая Минприроды России, Росприроднадзор, а также ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФГУП "ФЭО").

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама

В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама
6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 6 ноября в Москве состоялось важное событие в области экологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании

В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании
Национальный зеленый трибунал (NGT) Республики Индия заявил о безопасности асбестоцементных изделий. Специалисты государственного органа опубликовали официальное решение, указывающее, что применение асбестоцементных строительных материалов при контролируемом использовании не несет угрозы здоровью потребителя. Об этом сообщает The Tribune. Национальный зеленый трибунал является частью законодательной власти Республики Индия — государственный орган был утвержден в 2010 году.

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"

В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная"
Пилотный этап федерального проекта "Цифровая котельная" успешно завершен в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных". По данным ведомства, эксперимент охватил пять городских округов — Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайский округ.

В Подмосковье заработало новое родильное отделение

В Подмосковье заработало новое родильное отделение
В новом роддоме смогут принимать до 3 тыс. родов в год. В медицинском центре «Лапино-4» группы «Мать и дитя» открыли родильное отделение после полного перепрофилирования корпуса.

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили

Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили
Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с предпринимателем из Санкт-Петербурга Александром Шавлиашвили, итогом которой стало новое назначение. Сегодня в Казанской Ратуше состоялась встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с учредителем и управляющим партнером группы компаний "АГНА" Александром Шавлиашвили.

Выбор читателей

29/11СбтБородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 30/11ВскКардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 30/11ВскПоцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 30/11ВскНе злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 30/11ВскКардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 30/11Вск62-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два