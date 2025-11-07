Более 700 столичных брендов выберут для участия в проекте "Зима в Москве"

В столице продолжается масштабная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

Одним из ключевых событий сезона вновь станет проект "Зима в Москве", объединяющий городские инициативы, праздничную инфраструктуру и локальный бизнес. В этом году интерес предпринимателей к участию оказался рекордным: на первом этапе планируется отобрать свыше 700 производителей, которые смогут представить свою продукцию в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве".

Прошлый сезон стал показателем того, насколько заметным может быть влияние зимнего маркета на развитие локальных брендов. В декабре прошлого года город впервые развернул сеть тематических павильонов — от Болотной площади до Арбата и Кузнецкого Моста. Стилизованные объекты, напоминавшие гигантские шары, поезда и подарочные коробки, привлекли более полумиллиона гостей. Флагманский "Маркет волшебства" стал абсолютным лидером посещаемости и принял около 570 тысяч человек, а бесплатный каток рядом собрал около 130 тысяч посетителей.

Проект дал мощный толчок десяткам городских компаний. Производители одежды, свечей, игрушек и аксессуаров отмечали резкий рост интереса — некоторые увеличили выручку более чем на 30%, а ряд предпринимателей заработали свыше миллиона рублей за время работы площадок. Многие участники после зимнего сезона расширили ассортимент, запустили новые коллекции и перешли к масштабированию бизнеса.

В новом году активность будет еще выше. Арт-павильоны, объединенные темой "Фабрика подарков", появятся в ключевых точках центра Москвы. На Арбате разместятся ярмарочные конструкции в форме больших мандаринов и самоваров, на Рождественке — красный шар с детскими игрушками и книгами, а на Тверском бульваре откроется павильон-"Холодильник" с зимними угощениями. Центральная площадка на Болотной вновь станет флагманом: посетителям предложат мастер-классы, интерактивные зоны, сказочный «конвейер подарков» и большой бесплатный каток.

Проект "Зима в Москве" уже стал важной частью городской экономической экосистемы. Город предоставляет предпринимателям бесплатные инструменты продвижения — от размещения товаров на порталах до участия в крупных ярмарках. В результате бизнес получает доступ к аудитории, которая недоступна через стандартные каналы продаж, а жители и туристы — возможность познакомиться с продукцией столичных брендов.

Присоединиться к проекту можно через личный кабинет на сайте бизнес.сделановмоскве.рф. Первый этап приема заявок завершается 10 ноября. После отбора более 700 брендов начнётся работа над распределением участников по арт-павильонам и подготовка к запуску нового зимнего сезона.