Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину

Зрители онлайн-трансляций с капибарами из Московского зоопарка теперь могут не только наслаждаться наблюдением за этими милыми животными, но и проверить свои знания о них, приняв участие в увлекательной викторине.

Это мероприятие организовано совместно с проектом "Активный гражданин" и предлагает пользователям возможность ответить на восемь вопросов о водосвинках — этих очаровательных крупных грызунах, которые стали настоящими любимцами зрителей.

Викторина доступна на странице с трансляциями капибар на сайте mos.ru, а также в мобильном приложении проекта "Активный гражданин". Каждый вопрос предлагает пять вариантов ответов, из которых нужно выбрать один правильный. Участникам будет полезно использовать свои наблюдения за животными во время трансляций, а также ознакомиться с познавательными материалами, размещенными на сайте зоопарка и в его социальных сетях. Это отличная возможность не только проверить свои знания, но и узнать много нового о жизни капибар.

Капибары занимают особое место в Московском зоопарке благодаря своему дружелюбному характеру и уникальным повадкам. Эти социальные животные обитают вблизи водоемов Южной Америки, и в зоопарке созданы все условия для их комфортного содержания. У водосвинок есть просторный вольер с бассейном, где они могут плавать и отдыхать. В теплое время года они также имеют возможность гулять на свежем воздухе, наслаждаясь солнечными днями на травяной полянке.

Викторина включает вопросы о поведении капибар, их питании и особенностях жизни как в дикой природе, так и в условиях зоопарка. Это не только развлечение, но и возможность углубить свои знания о любимцах. Участие в викторине особенно интересно в утренние и вечерние часы, когда капибары наиболее активны и можно наблюдать за их водными процедурами и общением друг с другом.

Зарегистрированные пользователи проекта "Активный гражданин" смогут заработать баллы за участие в викторине. За каждый правильный ответ начисляется пять баллов, которые можно использовать для получения различных товаров и услуг от партнеров программы. Чтобы получить баллы, необходимо авторизоваться на mos.ru или подтвердить номер телефона в профиле во время завершения викторины. Для тех, кто еще не является участником "Активного гражданина", потребуется пройти регистрацию на сайте.

Программа "Миллион призов" предоставляет участникам множество возможностей для использования накопленных баллов. Их можно обменивать на скидки в магазинах, билеты в музеи и парки, а также направлять на благотворительность или пополнять карту "Тройка". Более подробную информацию о вариантах использования баллов можно найти на сайте программы.