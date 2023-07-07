Собянин рассказал о ключевых экологических проектах юго-востока Москвы

Реализованы крупные экопроекты в Некрасовке, Печатниках и Капотне.

Мэр столицы Сергей Собянин провел встречу с жителями Юго-Восточного административного округа. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Собянин отметил, что по давней привычке юго-восток считался неблагополучным округом с точки зрения экологии. Стереотип давно устарел и имеет мало общего с реальностью, подчеркнул мэр.

"За последние годы мы реализовали на юго-востоке несколько масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию округа, да и всей Москвы и прилегающих районов Подмосковья", – отметил Собянин.

Он напомнил о рекультивации свалок в Некрасовке и реконструкции Люберецких очистных сооружений. Запахов стало значительно меньше, сказал Собянин.

Работы провели и в районе Печатники. На месте свалки появился парк, а благодаря реконструкции очистных сооружений запаха от объекта стало в три раза меньше, уточнил градоначальник.

Продолжается реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. По словам Собянина, сейчас проходит последний, четвертый этап.

"В Москву-реку больше ничего не сбрасывается, земля рекультивирована, убраны хранилища мазута. Осталось года два-три и реконструкция завершится", – рассказал градоначальник.

Мэр столицы в своем блоге рассказал о реализации программы "Мой район" в Юго-Восточном административном округе.