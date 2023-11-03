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Пятница 3 ноября

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Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию

Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию
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Туристы из Китая продолжают оставаться лидерами по числу поездок в Россию, согласно последним данным. С января по сентябрь 2023 года въездной турпоток в страну увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом, и за это время иностранные граждане пересекли российскую границу 429,1 тысячи раз. Основной целью их поездок стали путешествия.

Наиболее часто в Россию приезжали туристы из Китая, которые пересекли российскую границу 105,8 тысячи раз. По информации телеканала "360", жители Германии заняли второе место по числу поездок в Россию. Также в пятерку лидеров вошли туристы из Турции, Ирана и Туркменистана.

В октябре Россия опередила Китай и стала лидером по турпотоку на Пхукет, одном из самых популярных тайских курортов. Примерно 62 тысячи российских туристов посетили этот курорт. Более того, россияне также проявляют интерес к покупке недвижимости в Таиланде.

Обнародованные данные свидетельствуют о растущем интересе к России среди иностранных туристов, особенно из Китая, и подчеркивают ее привлекательность среди туристов из разных стран. Это также может способствовать развитию туристической индустрии и экономики.

3 ноября 2023, 13:51
Фото: Pixabay.com
РБК✓ Надежный источник

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