Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня

4 июня 2022 года православные верующие чтят память мученика Василиска.

Святой Василиск

Герой нынешнего церковного праздника жил в начале 4 века – во времена гонения на христиан. Василиск был предан Богу и сильно пострадал за свою веру. Он был заточен в тюрьму и подвергался страшным пыткам, но Господь каждый раз приходил к нему на помощь. Когда мученика пытались заставить принести жертву языческим богам, с неба сошел огонь и сжег дотла само место идолопоклонения. Это разгневало злого местного правителя, и он приказал отрубить Василиску голову. Не испугавшись гнева тирана, преданные друзья тайно забрали тело мученика и похоронили его на поле.

В народе день памяти святого получил сразу несколько названий: Василисков, Соловьиный, Васильковый и даже день Василисы–Соловьихи. С этой датой связано много интересных обычаев и запретов.

Что нельзя делать 4 июня

В сегодняшний церковный праздник православные издавна придерживались запрета на различные полевые работы – занимались лишь работами по дому. Люди не пахали и не сеяли, в противном случае на поле могли вырасти лишь васильки да прочие сорняки. Особенно опасались в этот день сеять рожь: если нарушить этот запрет, то на поле мог уродиться страшный змей Василиск, который несет с собой множество бед всей деревне.

Приметы и традиции

По традиции девушки в этот церковный праздник собирались с подругами, гуляли, веселились, много смеялись, украшали яркими лентами молодые березки, а также плели из их тонких веток венки. Подруги бросали эти венки в речку: если украшение тонуло, опасались беды, если всплывало – ждали счастья. Птицеловы 4 июня были особенно внимательными и отслушивали соловьев – именно поэтому день прозвали Соловьиным.

Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди верили и в ряд погодных примет: