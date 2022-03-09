Как повысить качество жизни инвалидов в России

Состояние Жириновского Побег внука и сына Ротару с Украины Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Среда
9 марта
Лента новостей
14:32
Бывшая жена Лепса раскрыла любимого: Мой парень
14:27
"Мины замедленного действия": США ожидают мощнейшие катаклизмы
14:23
"Копия мамочки": Равшана Куркова показала редкий снимок рожденного втайне сына
14:10
Теракты и изнасилования: Что грозит захлебывающейся от украинских беженцев Германии
14:00
"Глупо сидеть, дрожать": Лютаева не жалеет о разводах с мужьями-литовцами
13:48
Пушинка остановила кровавый мордобой двух авторитетов
13:38
Озвучены примерные сроки завершения спецоперации на Украине: До Дня Победы могут не успеть
13:28
Вся в мать: Голая дочь Толкалиной схватилась за округлую грудь
13:21
"Позорище": Сменивший пол Милохин возмутил гей-выходкой
13:18
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
13:13
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
13:02
"Нюансов достаточно": На что обратить внимание при покупке квартиры
12:56
Мама и прекрасная жена: Новый этап в жизни Загитовой после слухов об отношениях с хоккеистом
12:54
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
12:53
"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
12:47
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
12:44
Променял Глаголеву на любовницу, воспитал чужую дочь: как живет сбежавший в США Нахапетов
12:34
“На сильных препаратах”: Измученная приступами Водонаева в ужасе избавилась от ребенка
11:54
"Инструмент прямой угрозы нашей стране": Захарова об американских биолабораториях на Украине
11:54
Матвеев раскрыл правду о знакомстве с избалованной родителями Боярской
11:48
Россиян предупредили о самых опасных дверных замках: Орудуют взломщики
11:35
Уникальный кот-пловец произвел фурор в Сети
11:14
“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет
10:55
"Я пытался вывезти тело и восемь часов ехал с ним": звезда "Кухни" сообщила о смерти
10:54
Стало известно об уходе 55-летней Салтыковой: Вот и все
10:54
Отказавшегося жениться на матери своих детей Деревянко вывели на чистую воду
10:51
“Еле дышит”: Онкобольного Юдашкина безжалостно извели
10:37
"Барабанные перепонки могли лопнуть от крика": вдова шокировала подробностями кончины Этуша
10:28
Закон об антикризисных мерах: Как государство поможет россиянам в условиях санкций
10:08
Пятнадцать лет с конфискацией: дезертировавших сына и внука Ротару подозревают в измене Родине
10:05
“Прощаемся”: Муж покинувшей страну Собчак обратился к россиянам
09:45
"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна
09:33
Жизнь 31-летней Дакоты внезапно остановилась: Хотелось кричать
08:57
Сайты органов госуправления России атаковали хакеры
08:53
Тонны гумпомощи и новая речь Зеленского: Главное о спецоперации на Украине к 9 марта
08:51
Биткоин взлетел в цене за сутки
08:46
С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России
07:44
Как правильно начинать новую жизнь – объяснил психолог
06:10
Иванов день: что нельзя делать 9 марта
04:17
К чему снится дверь
02:09
"Мы так и думали!": Тодоренко случайно раскрыла свой секрет
00:02
"Я так хотела!": Логинов из "Счастливы вместе" преподнес жене необычный подарок
22:10
Часть распылят, часть закопают: странное завещание умершей звезды "Тайн следствия"
20:02
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
17:59
"Такой мы ее не знаем": 71-летняя Бабкина изменилась до неузнаваемости
17:31
Шок! Нонна Гришаева рухнула со сцены
16:17
Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"
15:46
Не в России: стало известно местонахождение пропавшего Леонтьева
15:12
"Ой, как же приятно!": женщины обласкали постаревшего Шатунова
14:09
Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жуткий взрыв в Пензе унес жизни трех человек: Семеро еще в больнице
Лохматая и сморщенная: Смывшая косметику Джей Ло утратила красоту
"Нюансов достаточно": На что обратить внимание при покупке квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Как повысить качество жизни инвалидов в России

Как повысить качество жизни инвалидов в России

В нашей стране по состоянию на 2021 года проживало более 11,6 миллиона инвалидов. Предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте "20 идей по развитию России" выдвинул инициативы, которые помогут улучшить качество их жизни и повысить уровень вовлеченности таких граждан в жизнь социума.
прочитано 168 раз

По российским законам ухаживающим за инвалидом первой группы выплачивают специальное пособие, но чтобы его получить нужно полностью прекратить трудовую деятельность. К тому же сам размер пособия на 2022 год составлял всего 1,2 тысячи рублей – 8,6% от минимального размера оплаты труда, отметил Давыдов.

ПО ТЕМЕ

"Умные" шприцы помогут снизить число инфицированных в России

Назван эффективный способ снижения смертности от инсульта в России

"Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком", – констатировал автор проекта.

Он напомнил о недавно принятом законе, по которому ухаживающий за инвалидом первой группы родственник может получить дополнительные неоплачиваемые отпуска – не более 14 дней. Это положительная мера, но ее недостаточно, считает Давыдов.

В пример он привел зарубежные страны. Так, в Ирландии работник может взять неоплачиваемый отпуск до 104 недель для ухода за тяжелобольным человеком. Работодатель по заявлению сотрудника, отработавшего в компании не менее 12 месяцев, обязан отпустить его на запрашиваемый период с сохранением рабочего места.

"Также он обязан засчитать оплачиваемый отпуск за первые 13 недель отсутствия на работе по причине ухода за больным. Сотрудник, отправившийся в отпуск по уходу в Ирландии, может получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, плюс 20–48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребенка. При отсутствии страховых отчислений в нужном размере он также может получить аналогичное пособие по другой программе. Сумма составляет 55% от минимальной заработной платы", – рассказал Давыдов.

Кроме того, при получении пособия ухаживающий может работать не более 18,5 часа в неделю и получать чистый доход не более 332,5 евро в неделю – это 89% минимального дохода. Получается, что тот, кто должен ухаживать за больным человеком, может не переживать за свое рабочее место и по возможности трудиться полное время.

Показателен и опыт Швеции. Там пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 2021 года составило от 2479 до 9917 крон (20300-81300 рублей). Компания обязана предоставить сотруднику возможность сократить количество рабочих часов максимум на 25% по заявлению родителя ребенка-инвалида.

Фото: Michael Schwarz / http://imagebroker.com / #/search/ / www.globallookpress.com

Давыдов предложил установить в России пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85% от минимального размера оплаты труда, то есть 11087 рублей. Также он считает необходимым ввести пособие для ухаживающих за инвалидами первой группы в размере 25% от МРОТ (3473 рубля).

Пособие необходимо привязать к МРОТ – в условиях инфляции и девальвации национальной валюты это позволит сохранить актуальность выплачиваемой суммы, полагает автор проекта "20 идей по развитию России".

Он обратил внимание, что в перечисленных выше странах из-за инфляции размер пособия повышается ежегодно. Взять деньги на индексацию можно за счет привязки штрафов в макроэкономическим показателям.

"Далее мы предлагаем дать возможность всем, получающим вышеуказанные пособия по уходу за инвалидами, разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц", – отметил Давыдов.

Также он предложил предоставить прямым родственникам, которые ухаживают за тяжелобольными людьми, дать возможность работать на 25% меньше от стандартного времени с сохранением рабочего места. Это может быть сокращенный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, а также неоплачиваемый отпуск, включая разрешенные 14 дней, перечислил Давыдов.

Автор проекта убежден, что принятие таких мер даст положительный эффект для государства и общества. Во-первых, ухаживающие за инвалидами не будут выпадать из социально-экономической деятельности. Во-вторых, инвалиды будут получать больше заботы от родных и близких – это очень важно для эмоционального благополучия тяжелобольных людей. В-третьих, уменьшится число случаев, когда инвалида отдают на полное обеспечение государства в интернат.

"В результате миллионы граждан России получат столь необходимую поддержку, которая поможет им справляться с трудностями, вызванными инвалидностью их родных и близких", – уверен Давыдов.

Фото: pixabay.com

Также он выдвинул инициативы по вовлечению инвалидов в социально-экономическую деятельность. Автор предложил финансово поддерживать работодателей, готовых трудоустраивать таких людей вне обязательной квоты или сверх квоты.

Давыдов привел в пример Швецию и Японию, где действует система выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах и контролируется целевое использование выделенных средств. То же самое необходимо сделать в России, считает он.

"Также предлагаем предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней", – добавил автор.

Он убежден, что вложения из бюджета не только принесут пользу обществу, но и сполна окупятся. Поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в малом и среднем бизнесе. А тысячи инвалидов, испытывающих стресс из-за трудностей адаптации в обществе, получат возможность стать полноценной частью социума.

"Благодаря таким мерам вырастет доля социально-активного трудящегося населения, что положительно скажется на экономике страны в целом", – заключил автор.

***
Каждое из предложений Дмитрия Давыдова основано на успешном зарубежном опыте. В проекте "20 идей" содержатся конкретные инициативы для решения проблем в самых разных сферах: здравоохранение, медицина, современные технологии, строительство, сельское хозяйство, ситуация на дорогах.

Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения. Он уверен, что основанные на лучшем зарубежном опыте инициативы необходимо поддержать на законодательном уровне.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ulrich Niehoff / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 14:13 Источник: "20 идей" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна

Подробности случившегося
Шоу-бизнес

С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России

У пары имеется уважительная причина
Шоу-бизнес

"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь

Поклонники недоумевают
Шоу-бизнес

“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет

Певица сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+